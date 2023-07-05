دارين العلي



قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، إن الوزارة قامت بإرسال الهيكل التنظيمي الجديد لجامعة الكويت لمراجعته ووضع الاختصاصات وإعداد الوصف الوظيفي للوحدات التنظيمية التي يتضمنها الهيكل، تمهيدا لإرساله إلى الديوان من قبل الوزارة، متوقعة أن ينتهي مركز التميز في الإدارة بكلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت من مراجعة الهيكل في غضون أسبوعين على أقصى تقدير. وأوضحت المصادر لـ «الأنباء»، ان «الهيكل الجديد يتضمن دمج قطاعات وفصل قطاعات أخرى، كما يتضمن أيضا دمج بعض الوحدات التنظيمية ونقل بعضها من قطاع إلى آخر بما يناسب طبيعة عملها وإلغاء بعضها»، مبينة أنه «سيتم في الهيكل الجديد دمج قطاع مشاريع المياه مع قطاع تشغيل وصيانة المياه. في المقابل سيتم فصل قطاع محطات القوى وإعادته إلى سيرته الأولى بحيث يصبح قطاعين الأول للمشاريع والأخر لتشغيل وصيانة المحطات، وذلك لضخامة هذا القطاع الذي يعتبر العامود الفقري لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة».



وأثنت المصادر على المجهود الضخم الذي بذله المعنيون في إعداد الهيكل التنظيمي الضخم لقطاعات الوزارة وإجراء التعديلات وفقا لرؤية وتصورات الوزراء الذين تعاقبوا على حقيبة الوزارة خلال السنة ونصف السنة الأخيرة.