أعلنت مبرة السعد للمعرفة والبحث العلمي عن انطلاق ملتقى الاقتصاد المعرفي الأحد المقبل تحت شعار «الثروة المعرفية أساس التنمية الاقتصادية» والهادف الى استثمار القدرات البشرية الإبداعية لبناء مجتمع الاقتصاد المعرفي وبمشاركة مختصين من الكويت والخليج والوطن العربي.



وقالت رئيسة الملتقى ورئيسة مسابقة فادية السعد العلمية الشيخة نبيلة السلمان في تصريح صحافي أمس إن الملتقى الذي يقام على مدى يومين وترعاه رئيسة المبرة الشيخة فادية السعد يهدف الى نشر ثقافة الاقتصاد المعرفي ويسلط الضوء على أهم مقوماته ويدعم مبدأ توظيف الاستثمار الأمثـــل له والتعرف على أهم التحديــــات التي تواجهـــه.



وأكدت الشيخة نبيلة السلمان حرص المبرة على تسليط الضوء على الرقمنة كونها إحدى ركائز الاقتصاد المعرفي وأهم عامل في مجتمع اقتصاد المعرفة ونظرا لاعتماد أغلب الدول العربية على قضايا اقتصاد المعرفة كأحد المحاور الأساسية في خططها التنموية لتحقيق التنمية المستدامة فسيتم التركيز في الملتقى على الوسائل التي تساعد في إيجاد مجتمع الاقتصاد المعرفي عبر التركيز على أهم عناصره وهي «رأس المال البشري».



وأوضحت أن الملتقى سيتناول عددا من المحاور ومنها التعليم ودور اقتصاد المعرفة في توفير مناخ الإبداع والابتكار والمؤسسات التعليمية في مجتمع اقتصاد المعرفة وتحديات التعليم الرقمي ومستقبل الشباب والواقع الافتراضي وأثره على نشأة الشباب.



وتابعت: من المحاور أيضا الأسرة وتحديات مجتمع اقتصاد المعرفة والاستثمار الأمثل له وقياس جودة المعلومات وإنتاج ونشر المعرفة ومؤشرات الاقتصاد المعرفي ومساهمة المرأة ودورها في مجتمع الاقتصاد المعرفي وريادة الأعمال وأثرها على الأسواق العالمية، كما يستهدف الملتقى كل أفراد المجتمع، فضلا عن المخترعين والمعلمين والأكاديميين والطلبة وأولياء الأمور والباحثين، مبينة انه سيقام على هامش الملتقى معرض «الإبداع والابتكار» الى جانب الأجنحة الخاصة للشركات والمؤسسات العاملة في مجال اقتصاد المعرفة وجمعيات النفع العام.