تناقش لجنة محافظة العاصمة خلال اجتماعها الاحد المقبل برئاسة فهد العبدالجادر كتاب شركة إدارة المرافق العمومية بشأن مشروع تعديل أنشطة مقاهي ساحة الصفاة.



وتضمن جدول الأعمال التالي: الكتاب المقدم من اتحاد الجمعيات التعاونية وجمعية مشرف والروضة والعديلية والخالدية والشامية التعاونية بشأن قرار المجلس البلدي بخصوص مساحة كهرباء السيارات وتصليح الاطارات وتبديل الزيوت في الجمعيات التعاونية. كتاب لرئيس المجلس البلدي بشأن تخصيص أرض المجمع النفطي في منطقة الشويخ. الاقتراح المقدم من العضو فهد العبدالجادر بشأن استحداث شارع فرعي بمنطقة اليرموك قطعة 3. وآخر بشأن تحويل طريق الى شارع خدمة بمنطقة الروضة قطعة 3 متفرع من شارع 39 جهة طريق المغرب السريع. كتاب وزارة الداخلية بشأن دعوة الاجتماع الثامن للجنة محافظة العاصمة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث عشر للمجلس البلدي. طلب إضافة ارض ملاصقة للعقار 103 بمنطقة بنيد القار ضمن القطعة رقم 2.





