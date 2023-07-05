بداح العنزي



تبحث لجنــــة محافظة مبارك الكبير في المجلس البلدي خلال اجتماعها برئاسة نصار العازمي عددا من الطلبات تشمل التالي:



٭ طلـــــــب وزارة الداخلية استحداث مدخل ومخرج للقطعة رقم 1 بمنطقة صباح السالم من الطريق رقم 3 الفاصل بين القطعتين (1 و4).



٭ طلب تمديـــد صلاحيــــة قــــرار المجلـــس البلدي الخاص بموقـــــع نادي رجــــال الاطفــــاء في منطقة المسايــــل ضمــــن القطعــــة رقم 7 - المسيلة.



٭ كتاب وزارة الاشغال العامة بشأن الممارسة رقم ق ص/ ط ش/6 أعمال الصيانة الجذرية للطرق في محافظة مبارك الكبير.



نصار العازمي