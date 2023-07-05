ضمن مساعيه المتواصلة لتمكين الشباب، وباعتباره الوجهة المفضلة للعمل في القطاع المالي الكويتي، اختتم بنك الخليج رعايته لمعرض التوظيف الذي نظمته جامعة الكويت على مدى 3 أيام.



وسلط موظفو الموارد البشرية في البنك الضوء على طبيعة العمل المصرفي التي يجسدها بنك الخليج، وقدموا شرحا تفصيليا عن آليات العمل والفرص الوظيفية المتاحة لحديثي التخرج، كما قاموا باستقبال طلبات التوظيف وإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين.



وبهذه المناسبة، قالت مدير عام إدارة الموارد البشرية في بنك الخليج سلمى الحجاج: شكل المعرض فرصة متميزة لاستقطاب المواهب والكوادر المتميزة من خريجي جامعة الكويت، وذلك ضمن جهودنا المتواصلة لدعم وتمكين الشباب وتطوير إمكاناتهم انطلاقا من استراتيجية البنك 2025 ورؤية الكويت 2023.



وأشارت الحجاج إلى أن البنك في إطار مساعيه لترسيخ مكانته كبنك للمستقبل، يحرص على توظيف المواهب الشبابية في مختلف المجالات، باعتبارهم الجيل القادر على التماشي مع لغة العصر ومسايرة الابتكارات والتطور التكنولوجي المتسارع في القطاع المصرفي محليا وعالميا، لافتة إلى الزيادة الملحوظة في نسبة العمالة الوطنية ببنك الخليج خلال السنوات الأخيرة، وكذلك نمو عدد الشباب قياسا بإجمالي موظفي البنك.



وتابعت: نفتخر بأن يكون «الخليج» من البنوك الرائدة، التي تستثمر في رأس المال البشري بسخاء، لتعزيز كفاءات موظفيه، باعتبارهم المحور الرئيسي لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، من خلال تزويدهم بأحدث الخبرات والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات المصرفية الكبرى التي تمر بها الصناعة المصرفية.