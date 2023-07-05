محمد الجلاهمة



دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى التأكد من صلاحية جواز السفر على أن لا تقل صلاحيته عن 6 أشهر قبل السفر أو التقديم على موعد الفيزا والإسراع إلى تجديده في حالة انتهاء صلاحيته.



‏وأشارت إلى أن عملية تجديد الجواز الإلكتروني لمن بلغ 21 سنة وأكثر تتم عبر موقع وزارة الداخلية ⁦‪moi.gov.kw‬⁩ ‏وتطبيق «سهل»، أما الذين لم يبلغوا 21 عاما فعليهم مراجعة مراكز الهوية الوطنية مع ولي الأمر في المحافظات الست الموزعة على النحو التالي:



‏محافظة العاصمة (مركز الشامية) على فترتين صباحية ومسائية، ‏محافظة الفروانية (مركز إشبيلية)، ‏محافظة الجهراء (مركز سعد العبدالله)، ‏محافظة حولي (مركز غرب مشرف)، ‏محافظة مبارك الكبير (مركز العدان)،



‏محافظة الأحمدي (مركز جابر العلي)، على فترتين صباحية ومسائية.



‏ونوهت إلى أن تسلم جواز السفر الإلكتروني عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية للجواز الإلكتروني والتي تتواجد في مراكز الهوية الوطنية في المحافظات الست والتي تستقبل المواطنين خلال مواعيد الدوام التالية من الساعة 8:00 صباحا حتى 1:30 ظهرا، وفي الفترة المسائية من الساعة 3:00 عصرا حتى 7:00 مساء في مركزي الشامية وجابر العلي.



من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية انه غير صحيح ما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام الإدارة العامة للمرور بإرسال رسائل تفيد بفرض غرامة مالية لعدم سداد المخالفات المرورية. ‏وأوضحت ان الرسائل المتداولة هي عمليات نصب واحتيال عن طريق استنساخ موقع وزارة الداخلية الإلكتروني، مهيبة بالجميع إلى عدم التعامل مع المواقع غير الرسمية والتأكد منها قبل عمليات الدفع. ‏وتؤكد الإدارة العامة للعلاقات العامة ان وزارة الداخلية تقوم بإرسال التنبيهات على التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل» في حال وجود مخالفات مرورية على الأفراد، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.