أحمد خميس



عقد صباح امس اجتماع بمبنى رئاسة قوة الاطفاء العام بحضور رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد ووكيل وزارة الداخلية الفريق انور البرجس والجهات الحكومية المعنية بالدولة، وتم خلال الاجتماع الاطلاع على الأسباب التي أدت إلى حريق الشاحنة المحملة بمواد سريعة الاشتعال على طريق الغزالي الأسبوع الماضي، كما تمت مناقشة آلية وضع المعايير والإجراءات من قبل الجهات المعنية بالدولة كل حسب اختصاصه لمنع تكرار هذه الحوادث في المستقبل ووضع الضوابط والإجراءات التي تطبق على جميع شاحنات نقل المواد سريعة الاشتعال المعمول بها دوليا بطريقة آمنة وذلك لضمان سلامة مرتادي الطرق، كما تضمن الاجتماع تحديد مواعيد محددة لخروج الشاحنات تضمن تنظيم سلامة المرور.



‏حضر الاجتماع الذي عقد بناء على ‏توجيهات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ممثلون عن شركة البترول الوطنية والادارة العامة للجمارك والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة.



‏وشكر الفريق المكراد ممثلي الجهات المعنية بالدولة على جهودهم في الحفاظ على الأرواح والممتلكات وتحقيق الامن المجتمعي من خلال التنسيق والعمل الجماعي لعدم تكرار حوادث مماثلة، متمنيا من الشركات والمصانع المعنية بالموضوع التعاون في تطبيق اجراءات الامن والسلامة لدى مصانعهم والشاحنات التي تقوم بنقل هذه المواد وذلك ضمانا لسلامتهم والحفاظ على ثروات الاقتصاد.