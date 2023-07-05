يحرص البنك التجاري الكويتي على الاحتفال بالأعياد والمناسبات السعيدة مع جميع فئات المجتمع. ومن هذا المنطلق، نظم قطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري الكويتي زيارة لمنفذ النويصيب، وذلك لاستقبال زائري الكويت خلال فترة عيد الأضحى بتوزيع الهدايا عليهم احتفاء بهم لدى زيارتهم للكويت خلال عطلة العيد.



وفي تعقيبها على هذه المبادرة، قالت نائب مدير عام قطاع التواصل المؤسسي في البنك أماني الورع: يتوافد على الكويت العديد من الضيوف خلال العطل الرسمية وذلك لتمضية إجازة العيد والاستمتاع بها من خلال أنشطة الصيف والفعاليات المختلفة، وقمنا بترتيب زيارة لمنفذ النويصيب لاستقبال ضيوف الكويت والترحيب بهم لاختيارهم الكويت لقضاء إجازة عيد الأضحى.



وتابعت الورع مبينة أن فريق قطاع التواصل المؤسسي قد لمس الفرحة التي ارتسمت على وجوه القادمين إلى الكويت وزائريها عندما تم توزيع هذه الهدايا الرمزية عليهم حيث أشادوا جميعا بهذه اللفتة الطيبة من البنك التجاري الكويتي.



واختتمت الورع حديثها متوجهة بالشكر والتقدير إلى مسؤولي المنفذ على تعاونهم الدائم مع البنك التجاري وعلى إتاحة هذه الفرصة لفريق قطاع التواصل المؤسسي في البنك لمشاركة القادمين فرحة عيد الأضحى السعيد متمنية من المولى أن يديم على الكويت نعمة الأمن والأمان.