

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ أن الدول الأعضاء قررت تمديد فترة توليه لمنصبه حتى الأول من أكتوبر 2024، ليكون بذلك ثاني أمين عام للحلف يتولى أطول فترة بعد الهولندي جوزيف لانز الذي قاد حلف الناتو من 1971 حتى 1984. ويتولى ستولتنبرغ منصب الأمين العام للناتو منذ عام 2014 وكانت آخر مرة يتم فيها تمديد فترة ولايته في مارس 2022، بعد فترة قصيرة من الازمة الروسية - الأوكرانية، وحتى سبتمبر 2023، وبسبب عدم القدرة على الاتفاق على خليفة له، قامت الدول بتمديد فترة ولايته مجددا.



ويشتهر الأمين العام الحالي لحلف شمال الاطلسي بأنه «وسيط ماهر» بين المصالح المختلفة للغاية في بعض الأحيان بين الدول الـ 31 الأعضاء بالناتو. وتأمل دول الحلف الآن التوافق على خليفة لستولتنبرغ بالتزامن مع الذكرى الـ 75 للناتو في يوليو 2024 المقررة في واشنطن. وكانت رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكسن ووزير الدفاع البريطاني بن والاس من المرشحين لخلافة ستولتنبرغ، ولكنهما لم يحصلا على الدعم الكافي. وأشار معارضو فريدريكسن إلى أنه يجب ألا يتولى منصب الأمين العام لـ«الناتو» شخصية من دولة بالشمال، عقب أن تولى المنصب النرويجي ستولتنبرغ منذ عام 2014 واندرس فوج راسموسن من 2009 حتى 2014، في حين قال معارضو بن والاس إنه لم يترأس حكومة، ولا ينحدر من دولة عضو بالاتحاد الأوروبي.