رفع مصرف سورية المركزي سعر صرف الدولار الأميركي بمقدار 200 ليرة سورية، ليصبح الدولار الواحد



بـ 8400 ليرة، للتصريف النقدي والحوالات الخارجية، مرتفعا من 8200 ليرة أمس الأول. وبحسب نشرة أسعار الصرف أمس، حدد المركزي سعر صرف اليورو بـ9156.84 ليرة سورية. أما بالنسبة لأسعار الصرف الخاصة بالمصارف، فقد ارتفع الى 6532 ليرة سورية.



في المقابل، ارتفع سعر صرف الدولار بالسوق الموازية الى أكثر من 9300 ليرة سورية في دمشق، و9450 ليرة في حلب وهو ادنى سعر تسجله الليرة في تاريخها، بحسب موقع الليرة اليوم المتخصص.



وبحسب بيانات موقع «الليرة اليوم»، تراجع سعر الليرة السورية خلال العام 2022 الفائت، بنسبة 68% على أساس سنوي، في حين تراجعت بنسبة 13% على أساس شهري.



وسجلت الليرة السورية نهاية العام 2012 نحو 97 ليرة مقابل الدولار الواحد، لتبدأ التراجعات الكبيرة مع بداية العام التالي، إذ وصل سعر صرف الدولار في مارس 2013 نحو 120 ليرة، وتجاوز سعر الدولار 300 ليرة في نهاية العام.