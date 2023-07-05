القاهرة ـ خديجة حمودة



أعلن المتحدث العسكري المصري أن النيابة العسكرية قررت حبس المتهم في واقعة أحد التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، احتياطيا على ذمة القضية وجار إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات.



وقال المتحدث العسكري إنه في إطار حرص القوات المسلحة على توضيح الحقائق للرأي العام بشأن واقعة أحد التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة دون الإخلال بسير التحقيقات الجارية بواسطة الجهات القضائية المختصة، تم تحرير المحضر رقم (22/ 23) بتاريخ 1/7/ جنح عسكرية قسم شرطة التجمع الأول عن الواقعة.



وأضاف، أن النيابة العسكرية تباشر التحقيقات، وقيدت بالقضية رقم (170/ 2023) «جنايات عسكرية» شرق القاهرة، وأسندت للمتهم جرائم «القتل العمد والشروع فيه» وتقرر حبسه احتياطيا على ذمة القضية وجار إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات.



وتؤكد القوات المسلحة على كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون.. كما تتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.