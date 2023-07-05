القاهرة - محمد صلاح



أعاد خبر استقبال الفنانة ريهام حجاج للتوأم يوسف وجميلة من جديد ظاهرة ولادة النجوم لأبناء من التوائم والأغرب ان معظمهم من اهل الطرب وان الابناء ولد وبنت غالبا .. ويحرص معظمهن على عدم نشر صور لأولادهن التوائم ربما خشية الحسد.. «الأنباء» ترصد الظاهرة:



الفنانة السورية جومانا مراد كانت قد استقبلت توأما أطلقت عليهما اسمى (علي وديانا) بعد دخولها في مشاكل صحية بسبب الحمل وحدوث ولادة مبكرة حيث انها ولدت قبل حلول الشهر السابع بيومين ولكن بعد فترة قصيرة تدهورت حالة ابنتها ديانا وتوفيت.. وسبق ان رزقت الفنانة أصالة نصري بتوأم هما (آدم وعلي) عام 2011 من طليقها المخرج طارق العريان.



كما حملت الفنانة غادة عادل لقب ام لتوأم (عزالدين وعبدالله) من طليقها المخرج مجدى الهوارى، أيضا رزق الهضبة عمرو دياب في عام 1999 بتوأم فتاة وولد، هما زينة وعبدالله وعادت من اميركا الفنانة زينة بالتوأم عز الدين وزين الدين.



كما انجبت المطربة اللبنانية نوال الزغبي طفليها التوأم جوي وجورج، في عام 2008 من إيلي ديب، كما رزق الفنان حمادة هلال بتوأم ولد وبنت، بالإضافة الى أن لديه يوسف وراما أيضا. وأصبح الفنان أبو الليف والدا لتوأم (طفل وطفلة) بالإضافة إلى ابنه حبيب.



كما رزق النجم إيهاب توفيق أيضا بتوأم عام 2008، ودخل ضمن والد التوائم ايضا الفنان بهاء سلطان. وكذلك النجمة هالة صدقي من النجمات اللاتى أنجبن توأما منذ ما يقرب من 14 عاما.