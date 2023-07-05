تقدم ضاري برجس بجزيل الشكر إلى جميع أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد كرة السلة بعد تزكيته لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد للدورة الانتخابية 2023 ـ 2027، في الاجتماع العادي الذي عقدته الجمعية العمومية مساء امس الأول في مقر الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم. وأكد برجس أن الثقة الكبيرة التي حظي بها وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة مسؤولية مضاعفة تتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق مع أسرة كرة السلة لخلق بيئة رياضية متجانسة تسهم بأخذ كرة السلة الكويتية إلى مستويات متقدمة من التطور، وقال: «نقدر عاليا كل الجهود التي ساهمت بإعادة كرة السلة إلى صدارة الخارطة العربية، والآسيوية على مستوى الأندية، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة المنتخب من الجمعية العمومية مطالب بالمحافظة على هذا الإرث المشرف والعمل باجتهاد، وفق رؤية متكاملة تعتمد الكفاءة والنزاهة، والشفافية واستراتيجية منهجية قابلة للتطبيق تعتمد أفضل المعايير الفنية، بالتعاون مع جميع الأندية والهيئة العامة للرياضة».



وذكر برجس أن اللجان العاملة بالاتحاد تمثل القلب النابض والمحرك الرئيس لآلية عمل الاتحاد، وعليه فإن اختيار أعضائها سيكون بداية الطريق نحو النجاح وتنفيذ خطط الاتحاد، كما سيولي مجلس الإدارة خلال الفترة المقبلة اهتماما مضاعفا بالمراحل السنية، لما تمثله من قاعدة عريضة للفرق الأولى، وعماد المنتخب الأول، معتمدا على كوادر فنية وإدارية متخصصة لتطويرها ورعاية الموهوبين من نجوم المستقبل.