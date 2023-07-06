لن يشارك أوساسونا في دوري المؤتمر، بطولة المستوى الثالث للأندية الأوروبية لكرة القدم، في الموسم المقبل بعد أن قال النادي الإسباني إنه استبعد من المسابقة بقرار الاتحاد الأوروبي (يويفا) بسبب فضيحة تلاعب في نتائج المباريات قبل عشر سنوات.



وتأهل أوساسونا لدور تمهيدي بدوري المؤتمر الأوروبي بعد احتلال المركز السابع في دوري الدرجة الأولى الإسباني بالموسم الماضي.



لكن أوساسونا تورط في فضيحة تلاعب بالنتائج بموسم 2013-2014، ونتجت محاكمة في مطلع 2020 عن إدانة العديد من المسؤولين السابقين بالنادي، ورحبت بالقرار الإدارة التالية للنادي.



وتحت قواعد «يويفا»، فإن أي فريق متورط في التلاعب بالنتائج منذ أبريل 2007 يمكن أن يستبعد من المسابقة الأوروبية التالية التي يتأهل لها. ولم يتأهل أوساسونا لمنافسات أوروبية منذ موسم 2006-2007، ويمكن للنادي الطعن على قرار الاتحاد الأوروبي أمام محكمة التحكيم الرياضية.



ويعني قرار «يويفا» أن أتليتيك بيلباو صاحب المركز الثامن في الدوري الإسباني سيخوض الدور التمهيدي للمؤتمر الأوروبي، وتقام مباراة الذهاب يوم 24 أغسطس المقبل.