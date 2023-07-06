

حسمت بنما صدارة المجموعة الثالثة من النسخة السابعة عشرة لكأس كونكاكاف الذهبية في كرة القدم، لتواجه بذلك ضيفة البطولة قطر في الدور ربع النهائي الذي بلغته اول من امس كل من كندا، المضيفة مشاركة مع الولايات المتحدة، وغواتيمالا وكوستاريكا بعد جولة ثالثة أخيرة مليئة بالأهداف.



وكان المنتخب القطري، الذي يشارك في البطولة القارية كضيف للمرة الثانية تواليا، بلغ ربع النهائي كثاني المجموعة الثانية بعد فوزه على المكسيك 1-0، ليتواجه بالتالي بعد غد في دالاس مع بنما التي كانت ضامنة لتأهلها قبل التعادل الثلاثاء مع السلفادور بهدفين لفيديل إسكوبار (26) وإسماعيل دياس (71)، مقابل هدفين لبراين خيل (4) وماير خيل (1+90).



وتصدرت بنما المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط وبفارق ثلاث عن كوستاريكا التي حسمت البطاقة الثانية الى ربع النهائي بفوزها على مارتينيك 6-4، في لقاء تقدمت خلاله 5-1 قبل أن تسمح لمنافستها بالعودة من بعيد، إلا أن هذه الانتفاضة لم تكتمل، لتنهي مارتينيك المجموعة ثالثة بفارق نقطة عن كوستاريكا.



وستكون كندا أمام مواجهة نارية مع الولايات المتحدة، شريكتها في الضيافة، في ربع النهائي وذلك بإنهائها المجموعة الرابعة في الوصافة بفارق نقطتين عن غواتيمالا التي حسمت تأهلها في الصدارة بفوزها على غوادلوب 3-2 بفضل ثنائية روبيو روبن.



وبعد تعادلين في الجولتين الأوليين أمام غوادلوب 2-2 وغواتيمالا 0-0، حققت كندا اول من امس فوزها الأول وجاء على حساب كوبا بأربعة أهداف لديفيد هويليت (21 من ركلة جزاء) وجوناثان أوزوريو (27) وجايدن نيلسون (47) وليام ميلار (62)، مقابل هدفين للويس خافيير باراديلا (45+5 من ركلة جزاء) ومايكل رييس (89 من ركلة جزاء).



وأنهت كوبا المجموعة من دون نقاط بعد تلقيها الهزيمة الثالثة، فيما ودعت غوادلوب بأربع نقاط بعدما كانت متصدرة المجموعة مع بقاء 20 دقيقة على نهاية المباراة قبل أن يسجل كارلوس ميخيا هدف التقدم والفوز لغواتيمالا في الدقيقة 76.



وكانت غوادلوب بحاجة الى التعادل كي تحسم تأهلها، وحصلت على فرصة ذهبية لتحقيق ذلك حين نالت ركلة جزاء في الثواني الأخيرة، لكن ماتياس فايتون فشل في ترجمتها (88).



وتلتقي غواتيمالا مع جامايكا الأحد في سينسيناتي حيث تتواجه كندا في اليوم ذاته مع الولايات المتحدة.