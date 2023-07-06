حطم رجل أميركي من ولاية آيوا الأميركية رقما قياسيا عالميا، ويستعد لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية بهواية غريبة، حيث بدأ منذ طفولته بجمع أقلام الرصاص، ليصبح بحوزته 70 ألف قلم.



وحسب وكالة «أسوشيتد برس»، كان آرون بارثولمي من سكان مدينة كولفاكس في ولاية آيوا، يجمع أقلام الرصاص الخشبية منذ نعومة أظفاره، حيث تمكن حتى اللحظة من جمع 70 ألف قلم.



ولفتت الوكالة إلى أن بارثولمي حطم الرقم القياسي السابق المسجل في موسوعة غينيس بجمع أقلام الرصاص عام 2020، حيث سجل حينها إميليو أريناس وهو من سكان أوروغواي الرقم القياسي بجمع 24 ألف قلم.



من جانبه، قال بارثولمي لشبكة «كي سي سي آي- تي في» إن «أقلام الرصاص التي يملكها موجودة في مسقط رأسه، وفي كثير من الحالات تكون الشيء الوحيد الذي لايزال يمثل سجلا لهذا العمل، وهي مجرد طريقة رائعة للحفاظ على التاريخ».



وتوجه اثنان من جمعية جامعي الأقلام الأميركية، إلى جمعية كولفاكس التاريخية لإحصاء أقلام بارثولمي، وينتظر الأخير معرفة ما إذا كانت موسوعة غينيس قد وافقت على نتيجة إحصاء أقلامه، حيث تستغرق عملية المعاينة ما يصل إلى ثلاثة أشهر.