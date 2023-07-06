شهدت هولندا امس أقوى عاصفة صيفية تسجل حتى الآن في البلاد مع إلغاء رحلات جوية من مطار سخيبول الدولي في أمستردام أحد المطارات الرئيسية في أوروبا، في حين تعطلت حركة السير على بعض الطرقات.



وهبت رياح بسرعة تصل إلى 146 كيلومترا في الساعة في البلاد فيما ضربت العاصفة «بولي» ساحل هولندا المطل على بحر الشمال مع اقتلاع أشجار، ما دفع السلطات إلى الطلب من السكان تجنب الخروج.



وأعلن مطار سخيبول في أمستردام أن الرياح العاتية والأمطار وسوء الرؤية تتسبب في «حركة جوية محدودة جدا» على صعيد الرحلات المغادرة والقادمة.



وألغيت أكثر من 300 رحلة في هذا المطار وهو من أكبر المطارات في أوروبا على ما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الهولندية الرسمية.



وفي شمال البلاد، أوقفت حركة القطارات لأسباب تتعلق بالسلامة وحركة السير على طريق سريع في ألكمار قرب أمستردام بعد حادث شاحنة على ما ذكرت السلطات الهولندية.



وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الملكية الهولندية تنبيها «أحمر» وهو المستوى الأعلى في أربع مناطق في البلاد.



وأرسلت الحكومة تنبيها عبر الهواتف النقالة طالبة من السكان ملازمة المنازل في مقاطعة هولندا الشمالية التي تضم مدينة أمستردام.



وسجلت رياح بقوة 11 وهو ثاني أعلى مستوى على مقياس بوفور في مرفأ إيخمويدن في هذه المقاطعة «وهي أقوى عاصفة صيفية تسجل» في البلاد على ما أفاد موقع الأرصاد الجوية الهولندي «فيربلازا».



وبسبب وقوع نحو ثلث أراضيها دون مستوى البحر، تتعرض هولندا كثيرا لظواهر مناخية قصوى ولتداعيات التغير المناخي.