عاطف رمضان

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنها ستقوم بتوزيع الدفعة الخامسة من «N3» في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 303 قسائم بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 29 ديسمبر 2003 وذلك وفقا للمواعيد التالية: توزيع البطاقات يومي الخميس والاحد 6 و9 يوليو وبطاقات الاحتياط يوم الاثنين 10 يوليو واجراء القرعة الاربعاء 12 منه.



واضافت «السكنية» ان المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع عليهم الحضور شخصيا إلى مبنى المؤسسة بمنطقة جنوب السرة في الساعة التاسعة صباحا مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي، لافتة الى أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.



وبينت ان المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسماؤهم عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين 10 يوليو، مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.



وفيما يلي الأسماء:



٭عبدالقادر احمد محمد القضاع



٭ ابراهيم غانم مريجب العنزي



٭ احمد مطلق على الرشيدي



٭ محمد عبدالعزيز حمدان الحمدان



٭ مشعل لافي على الغواص



٭ مشعل مطر حمود العازمي



٭ نصار شنار مبارك البخيت



٭ مشعل فلاح سويد الجويسري



٭ سعدون صالح سعدون العتيبي



٭ مشعل عبيد سلمان الرشيدي



٭ عيسى عبدالله عيسى القصاب



٭ انور جديع رشيد الوشيتان



٭ رشيد عبدالله احتيان الرشيدي



٭ سعود مطلق علي الرشيدي



٭ بدر فهد كرموط الطشه



٭ احمد حسين عبدالله تقي



٭ حاضر حمود سعد الرشيدى



٭ خليفه جاسر فرحان العدواني



٭ زيد الحميدي زيد الديحاني



٭ خالد عبدالحميد السجاري



٭ خالد وليد فهد العبدالجادر



٭ بندر حامد باتل المطيري



٭ عبدالله اسماعيل عبدالله الخباز



٭ عبدالله عيسى سلطان حسين سلطان



٭ زامل عبدالله راشد الفجي



٭ نواف نزال حمود العازمي



٭ فهيد سعد حسين العجمي



٭ علي نهير ناهس المطيري



٭ سطام خليف لزام ضيف الله



٭ احمد بنيه محمد الصانع



٭ نادر عبدالله نادر العجمي



٭ خالد ناصر ابراهيم الرشيدي



٭ فيصل عبيد شجاع المطيري



٭ سعد مطلق سعود العتيبي



٭ حمدان مبارك محسن العازمي



٭ علي عبدالرسول محمود بوشهري



٭ زيد توفيق محمد بوحمد



٭ فهاد سعد هويدي هضيبان



٭ حسن احمد حسن ملا عبدالله احمد



٭ فارس مساعد حسين سوارج



٭ رشيد فارس سعد سعود الربعي



٭ سعد عامر سالم العجمي



٭ بندر شبيرم جخيدم العازمي



٭ جاسم سعد زنيفر العازمي



٭ علي حسين جاسم الدريع



٭ محمد عبدالله حسين كاظم



٭ غانم ابطيحان سالم الدويهيس



٭ خالد مطلق راشد الفجي



٭ فهد سويد عبدالله العازمي



٭ طلال على حسين سوارج الرشيدي



٭ احمد صالح بداح العازمي



٭ بدر ناصر مسفر الزعبي



٭ عادل عبدالله منصور العازمي



٭ غازي غزاي عبدالله الرشيدي



٭ مشعل خالد مجبل العازمي



٭ بدر فالح ناصر العازمي



٭ مصطفى سالم عنبر علي



٭ طلال سالم غنيم ناصر



٭ مشبب على شبيب العجمي



٭ ناصر فالح بداح العازمي



٭ جمال معلث عوض الرشيدي



٭ بدر حسن حسين حسن



٭ خالد عيد فالح بن قريعيط



٭ فهد سالم دويهيس العازمي



٭ محمد عبدالحميد عبدالمحسن الموسى



٭ شافي محمد زيد الديحاني



٭ فيصل عبدالله محمد الشمروخ



٭ محمد عبدالله حسن العتيبي



٭ حمد حمود عوض الرشيدي



٭ احمد حاجي محمود عبدالله



٭ مهدى خيليل ابراهيم صنقور



٭ عبدالرزاق احمد محمد المصيجر



٭ عبد الله حمد عبد الله العجمي



٭ حسن داود عبدالكريم رمضان



٭ مطلق مجبل عايض الرشيدي



٭ يوسف عبدالعزيز خليل الحشاش



٭ حسن علي ابراهيم حاجي ابراهيم



٭ محمد عبدالله عبدالرحمن العبيدلي



٭ ناصر محمد مناور المطيري



٭ احمد طلق مبارك الرشيدي



٭ يوسف محمد ابراهيم دشتي



٭ احمد سعيد محمد العجمي



٭ احمد عبدالله حمد العازمي



٭ عبدالعزيز سعود عبدالعزيز البالول



٭ فيصل عبدالعزيز منور المطيري



٭ حمد ذيبان مطلق المطيري



٭ حسن هباس دحيم العتيبي



٭ فايز حمود غازي العتيبي



٭ فهد عيسى مسلم الرشيدي



٭ فهد خليفه فهد السعد



٭ انور محمد احمد راشد



٭ هيثم احمد عبدالله الاديب



٭ انور بدر حمد البناي



٭ خالد وليد على الكندري



٭ ياسر عبدالوهاب عبدالهادي النجار



٭ محمد عبيد عواض الرشيدي



٭ احمد عفار مناع العنزي



٭ علي عبدالله علي دليم



٭ يوسف صالح حسن المهندي



٭ مشعل عبيد حثلين سالم



٭ احمد سالم قرموط الطشه الرشيدي



٭ محمد ضافر سلمان العصيمي



٭ خالد خلف صجم الشمري



٭ راشد خلف مرزوق الرشيدي



٭ حبيب عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن



٭ راضي سعد راضى العازمي



٭ عوض سماح غزاي المطيري



٭ على عبدالصمد محمد شموه



٭ فهد مبارك عويض الديحاني



٭ حمدان براك مصبح العازمي



٭ ابراهيم عوض ضاحي مطر



٭ فهد سالم مرزوق السالم



٭ محمد عبدالوهاب عبدالهادي النجار



٭ سعد مطر حمود العازمي



٭ عمار سالم عبد الله الوزان



٭ ماجد حسن دحيم العتيبي



٭ نايف لافي بطي المطيري



٭ خالد عبدالعزيز عيسي البكر



٭ احمد محمد سعود العازمي



٭ على عبدالله حبيب بخش



٭ عبدالله فلاح عبدالله المطيري



٭ خالد مطلق حسن الهلفي



٭ بدر فهاد شنيف المطيري



٭ صالح فلاح جخيدم العازمي



٭ رايد عوض ضاحي مطر



٭ يوسف جاسم حسن اللنقاوي



٭ سعود عايض حمد العجمي



٭ خالد محمد مبارك الفجي



٭ يوسف فوزى احمد السنان



٭ فالح محمد سعود العازمي



٭ براك سعد محمد الدغيشم



٭ نمر منور ضاحي المطيري



٭ حسين عبدالرضا حسن القلاف



٭ علي احمد ابراهيم دشتي



٭ نايف مسلط مخلد العتيبي



٭ سعد محمد سامح الرشيدي



٭ حسين احمد ابراهيم دشتي



٭ فهد حطاب ذعار فرحان



٭ سعيد هادي سعيد منصر



٭ وليد خالد شافي المطيري



٭ محمود عبدالوهاب محمد القلاف



٭ سعود علي سعيد منصر ناصر



٭ سعد مضحي سلمان الهبيده



٭ ضاري صقر حمد النجدي



٭ ثامر محمد سعود المعصب



٭ بندر عبدالله سعود الحربي



٭ ناصر راشد ثلاب الهاجري



٭ يوسف مجبل سليمان الغريبه



٭ سليمان عبدالكريم غلوم حيدر



٭ مبارك فرحان سعد الرشيدي



٭ فيصل عبدالهادى سعد العميره



٭ طالب صقر جريش العتيبي



٭ خالد احمد حسن حجي



٭ عبدالله محمد مناحي العجمي



٭ محمد خالد حسين المانع



٭ حسين على هادي مسعود



٭ ناصر مخلد دهش المطيري



٭ عثمان فلاح اسماعيل احمد



٭ محمد فارس سعد المعصب



٭ عماد عبدالوهاب خميس الخميس



٭ محمد فاضل فالح العجمي



٭ عالي محمد مبخوت المري



٭ محمد سلطان ظاهر الشمري



٭ فهد مريط عواض العازمي



٭ تركي مطلق طلق العازمي



٭ عبدالهادي حمود مشعان عمر



٭ انور محماس فهد الداهوم العازمي



٭ محمد صغير محمد العجمي



٭ انور راشد سالم الهويدي



٭ مانع مسفر حسن العجمي



٭ محمد سعد مرزوق الرشيدي



٭ داود سليمان ناصر الحقان



٭ باني فهد بنيه الخرينج



٭ محمد شبيب محمد الهاجري



٭ حامد طواري حمود العازمي



٭ حمد علي حمد الثويني



٭ على محمد فهيد السبيعي



٭ بدر سالم راضى بالخيل



٭ حمد براك محمد البراك



٭ حميد ضبيب فخري الرشيدي



٭ عبدالعزيز مبارك منخي الفضلي



٭ عبدالله قضاب مطلق المطيري



٭ احمد عيد هادي العازمي



٭ محمود محمد عبدالله الكندري



٭ جاسم محمد عبدالرحمن الكندري



٭ فرحان سعد حمود الزعبي



٭ مشبب بدر نجم العتيبي



٭ بدر مبارك اقريني العازمي



٭ فالح فهيد شايع العازمي



٭ فواز هاجد فواز المطيري



٭ عدنان خلف جبران الشمرى



٭ نايف مفلح شنوف الاصفر



٭ بدر جابر جاسب الفرس



٭ محمد فهيد محمد الدمام



٭ احمد سالم ابراهيم المنصوري



٭ خالد فهد عبيد العصيمي



٭ عثمان عبدالخالق سليمان الدوسري



٭ عبدالرحمن فهاد هندي العنزي



٭ مهنا عبدالمحسن ناصر المصيليت



٭ بدر جهاد مقذل سفر العازمي



٭ عبدالعزيز عبدالمحسن ناصر المصيليت



٭ مبارك غانم ذياب حجي



٭ قتيبه عبدالله خالد العمر



٭ مشاري عبيد الله رابح الرشيدي



٭ يعقوب محمد يعقوب العنزي



٭ عبدالله سعود سالم العجمي



٭ فايز حمود سعد الخالدي



٭ مشارى عبدالفتاح عبدالله اسماعيل



٭ عبدالله جاسم محمد الكندري



٭ عبدالله معجب صقر المطيري



٭ ناصر فلاح محمد البداح



٭ محمد جعفر صادق القلاف



٭ محمد مزيد مرزوق العامر



٭ فهد محيا ذواد الهاجرى



٭ عبدالله محمد بادي العتيبي



٭ عبدالعزيز مطر دهام الفضلي



٭ سعد صالح زايد العجمي



٭ حمد انقيص هادي الرشيدي



٭ ثامر مرزوق فالح العازمي



٭ فايز جزا نهار المطيري



٭ عبدالعزيز خالد عبدالكريم الدخيل



٭ احمد مصلح مفلح المطيري



٭ مشعل علي بخيت المري



٭ محمد جاسم عبدالله بوصخر



٭ فهد محمد شلهوب المطيري



٭ فالح فهيد خالد الرشيدي



٭ فهاد سعود فهاد العجمي



٭ عمر عبدالعزيز عبدالله ملك



٭ حسين على حسين الصالح



٭ خالد احمد سلمان الخليفة



٭ فواز زيدان دهام صباح



٭ فايز مطلق علي الراجحي



٭ منصور وسمي محمد الدوسري



٭ لافي علي عبدالعالي المطيري



٭ خالد محمد سيف العدواني



٭ محمد حمد منصور المنشرح



٭ سالم محمد حمد المري



٭ احمد جمعه ابراهيم الانصاري



٭ محمد عبدالمانع صنيتان العتيبي



٭ حسين علي عبد السيافي



٭ مانع راشد محمد العجمي



٭ عثمان مشعان فازع الرشيدي



٭ محمد مليح مهل الرشيدي



٭ عبدالعزيز عبدالله حمد الصهيل



٭ غريب ذيب محسن العجمي



٭ فهد عبيد سلوم محمد



٭ باسل معزى عايز المطيري



٭ حمد طالب عواد احمد



٭ يعقوب يوسف يعقوب الخليفي



٭ سعد فرحان سعد سهو



٭ محمد عايض محمد الهاجري



٭ علي سالم يعقوب الشامي



٭ محمد موسي غلوم ميرزا



٭ محمد سمير صنت المحنا



٭ فيصل حمود غنيم الصويلح



٭ محمود عبدالعزيز ابراهيم عبدالله



٭ محمد مشعل سعد الدوسري



٭ محمد جابر راشد العجمي



٭ سعيد علي حمد العجمي



٭ محمد مرزوق ضيف الله العتيبي



٭ طلال ناصر على بن بحلق



٭ نايف ناصر دغش السهلي



٭ سامي صالح سبيل العازمي



٭ فهد جمعه محبوب مبارك



٭ متعب راضي مسلم الدماج العازمى



٭ عمر احمد محمد بن غيث



٭ عبدالله سالم عبدالله محمد العجمي



٭ حمد فهيد حمد المري



٭ عبدالله موسي عبدالله العويد



٭ حسن على حبيب القطان



٭ شافي جمال محمد السفيح



٭ بدر كنعان ماجد المطيري



٭ زيدان مرضي خشمان فرحان



٭ فهد جازي متعب الرشيدي



٭ عبدالله عايض نبزان العازمي



٭ احمد محسن بداح السبيعي



٭ خالد عايد نهار معيض



٭ طلال عايض محمد الرشيدي



٭ خالد عبدالله دغيمان الرشيدي



٭ محمد شلال زيد الشمري



٭ عبدالله ملحاق فليج المطيري



٭ بدر ناصر منصور محمد



٭ علي مجبل حريميس الرميضي



٭ فايز مرزوق فلاح العازمي



٭ نايف فهد عبدالرحمن الدوسري



٭ سلطان مدعث عبدالله العجمي



٭ علي حامد حافظ العبدالله



٭ عبدالله حمد دهلوس الكريباني



٭ محمد خلف مطلق العتيبي



٭ مطلق جمعان مطلق المرتجي



٭ حميد نعمه حايف خلف العنزي



٭ سعد متعب سعد العجمي



٭ علي محمد على المرزوقي



٭ فهد عبيد فالح الجويسري



٭ محمد ماضي راشد الغريب



٭ يوسف سلمان مبارك الخرينج



٭ فيصل مطلق مترك العجمي



٭ احمد مسلم سعران الدماج



٭ نواف احمد ناصر العتال



٭ وليد خالد على العازمي



٭ منور فالح محمد العازمي



٭ عمر حسن حمود العتيبي



٭ خالد رسالم مشاري الهاجري