مفرح الشمري



المتابع لبرامج إذاعة القرآن الكريم والبرامج الدينية لابد أن يلاحظ التميز من خلال برامجها المباشرة والمسجلة مثل «تباشير الصباح» و«مسيرة الخير» و«واحة المستمعين» و«طريق الإيمان» و«مساحة للحوار» وغيرها من البرامج التي تحمل بين طياتها قصص الأنبياء عليهم السلام وذلك لتعريف هذا الجيل بتضحياتهم من أجل إعلاء راية الإسلام في كل مكان مهما كانت الصعوبات التي تواجههم، إضافة إلى أن يتحلى الجيل الحالي بصفاتهم بالتعامل مع الآخرين.



هذا الجهد المبذول من العاملين في إذاعة القرآن والبرامج الدينية يستحقون عليه الشكر والثناء وعلى رأسهم مدير إذاعة القرآن الكريم والبرامج الدينية د.عبدالرحمن أبا ذراع الظفيري الحريص على دعم العاملين بالمحطة على تقديم افكار جديدة تحمل بين طياتها العادات والقيم التي جبل عليها أهل الكويت حتى تترسخ لدى الجيل الحالي ويعملون بها في ظل المتغيرات التي تحدث حولنا.



المسؤولون في إذاعة القرآن الكريم والبرامج الدينية لم ينسوا دور المرأة في المجتمع الكويتي فتم تخصيص برنامج لها بعنوان «لها» يتحدث عن شؤون المرأة وذلك لأهميتها المجتمعية.



والجميل أن اذاعة القران الكريم والبرامج الدينية في ظل برامجها التي تتوافق مع المتغيرات المجتمعية والثقافية التي تحدث حولنا وتتماشى مع رؤية استراتيجية وزارة الإعلام الا أنها لم تنس تسليط الضوء على المرتكزات السبعة لرؤية كويت جديدة الخاصة بالتنمية المستدامة من خلال برنامج «صروح قيمة» الذي يتحدث عن هذه المرتكزات بأسلوب جميل ومبسط حتى يتعرف عليها أهل الكويت كافة، لذلك وجب علينا توجيه الشكر لجميع العاملين في إذاعة القرآن الكريم والبرامج الدينية.. شكرا لجهودكم.