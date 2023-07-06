كشفت منصة شاهد وشركة Eagle Films/ المنتج جمال سنان عن البوستر الرسمي لمسلسل «ماما غنيمة»، مسلسل خليجي ـ عربي لايت كوميدي دراما، يجمع الثلاثي الموهوب المنتظر ليالي دهراب من الكويت، فيّ فؤاد من المملكة العربية السعودية، وريم سامي من مصر.



المسلسل يعرض قريبا عبر منصة «شاهد»، إخراج عبدالرحمن السلمان، تأليف علياء الكاظمي، ويشارك البطولة فيه إلى جانب بطلاته القديرة أسمهان توفيق ومجموعة من نجوم الخليج.



يروي العمل قصة الجدة غنيمة التي يتوفى ابنها ويترك لها 3 حفيدات بنات، لكل حفيدة أم من بلد مختلف، ولكل قصتها، وتتشابك الأحداث بشكل مشوق ومسل في إطار عمل قصير.