القاهرة ـ محمد صلاح



قررت الفنانة لقاء الخميسي التركيز في مجال الغناء وتأكيد موهبتها كمطربة، حيث تستعد الفترة المقبلة لطرح أغنية جديدة عبر منصات الموسيقى واليوتيوب بعنوان «يلا نفرح» كلمات أحمد حسن راؤول ومن الحان سام اميل، وسبق لها خوض تجربة الغناء، حيث طرحت فيديو كليب منذ 3 سنوات لأغنية بعنوان «مفيش مستحيل» على موقع يوتيوب من فيلم «الفارس والأميرة».



لقاء أكدت انها لم تجد نفسها مطربة بالمصادفة ولكنها تعشق الغناء منذ طفولتها وتدربت على ايدى ملحنين كبار، والجميع أكد تمتعها بصوت مميز، وفي آخر تجاربها قدمت حفلا على ساقية الصاوي لاقى تجاوبا ونجاحا مع الجمهور جعلها تقرر الاستمرار بشكل أكثر تركيزا واهتماما.