دعت 38 من مؤسسات المجتمع الدولي في البلاد المجتمع الدولي إلى تجريم «النظام الصهيوني الفاشي وتحميله المسؤولية بحسب القانون الدولي على الجرائم المتكررة على الاراضي الفلسطينية»، وكذلك إلى وقف تسليح الكيان الصهيوني الذي يستخدم ذات السلاح لقتل وتهجير المواطنين العزل.



وطالبت هذه المؤسسات، في بيان مشترك على خلفية جرائم الكيان الصهيوني في مخيم جنين والضفة الغربية، الأنظمة العربية بوقف التطبيع مع الكيان الصهيوني، واعادة النظر في ذلك الموقف، متوجهة إلى الشعوب العربية بالدعوة إلى التضامن ودعم الأهالي في مخيم جنين وجميع الاراضي الفلسطينية.



وجاء في نص البيان: يقف العالم مذهولا امام استبداد جرائم العدو الصهيوني في مخيم جنين والتي خلفت حتى الآن عشرات الشهداء ومئات الجرحى والآلاف أجبرهم الاحتلال على ترك منازلهم في تلك المخيمات، فلا احد يعلم كم مرة يتم تهجير هذا الشعب العربي من منازلهم. في ظل هذي الجرائم التي يقترفها الكيان الصهيوني ترقى أن يكون جريمة حرب في خجل المجتمع الدولي لمواجهة هذا النظام المجرم وبمؤشرات تنذر بتعطش هذا الغاصب للمزيد من إراقة الدماء وتهجير أصحاب الأرض وحرق المنازل بشكل همجي.



وعليه، تقف مؤسسات المجتمع الكويتي موقفا واضحا ومتناغما مع الموقف الرسمي للكويت وتدعو إلى التالي:



1 ـ تجريم النظام الصهيوني الفاشي وتحميله المسؤولية بحسب القانون الدولي على الجرائم المتكررة على الأراضي الفلسطينية.



2 ـ مطالبة المجتمع الدولي بوقف تسليح الكيان الصهيوني الذي يستخدم ذات السلاح لقتل وتهجير المواطنين العزل.



3 ـ مطالبة الأنظمة العربية بوقف التطبيع مع الكيان الصهيوني، وإعادة النظر في ذلك الموقف.



4 ـ نطالب شعوبنا بالتضامن ودعم الأهالي في مخيم جنين وجميع الاراضي الفلسطينية.



الموقعون على البيان:



1 ـ جمعية الخريجين.



2 ـ الجمعية الثقافية النسائية.



3 ـ جمعية الشفافية الكويتية.



4 ـ الجمعية الكويتية لأمن المعلومات.



5 ـ الرابطة الوطنية للأمن الأسري (رواسي).



6 ـ المنبر الديموقراطي الكويتي.



7 ـ الجمعية الاقتصادية الكويتية.



8 ـ جمعية المحامين.



9 ـ الجمعية الكويتية للإخاء الوطني.



10 ـ الجمعية الكويتية للدراسات العليا.



11 ـ رابطة شباب لأجل القدس/ الكويت.



12 ـ ملتقى القدس.



13 ـ الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام.



14 ـ جمعية الصحافيين الكويتية.



15 ـ رابطة الاجتماعيين.



16 ـ الجمعية الوطنية لحماية الطفل.



17 ـ الجمعية الكويتية لدعم المخترعين.



18 ـ جمعية الدكتور الكويتية.



19 ـ جمعية المعلمين.



20 ـ رابطة اعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية.



21 ـ جمعية الثقافة الاجتماعية.



22 ـ الجمعية الطبية الكويتية.



23 ـ اتحاد عمال البتروكيماويات.



24 ـ جمعية الكاريكاتير الكويتية.



25 ـ لجنة القدس.



26 ـ الاتحاد الوطني لطلبة جامعه الكويت.



27 ـ خليجيون لدعم فلسطين.



28 ـ كويتيون ضد التطبيع.



29 ـ كويتيون دعما لفلسطين.



30 ـ فريق جيل النصر.



31 ـ نادي فروسية الجهراء.



32 ـ الجمعية الكويتية لتقييم الاداء البرلماني.



33 ـ جمعية اعضاء هيئة التدريس ـ جامعة الكويت.



34 ـ نادي الكويت للسينما.



35 ـ الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.



36 ـ فريق القدس أمانتي.



37 ـ مرابطات عن بعد.



38 ـ الجمعية الكويتية لمتابعة المعاقين.