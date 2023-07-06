رئيسة الوزراء الإيطالية: علاقاتنا مع الكويت تاريخية ومتجذرة وروابط وثيقة تجمع البلدين الصديقين

العبدالله: العام الحالي يشهد مناسبة مرور 60 عاماً على انطلاق العلاقات الديبلوماسية بين الكويت وإيطاليا



التقى وزير الخارجية الشيخ سالــم العبدالله مــع رئيسة مجلس الوزراء في الجمهورية الإيطالية الصديقة جورجينا ميلوني في إطار زيارته الرسمية والوفد المرافق إلى روما.



ونقل وزير الخارجية، في مستهل اللقاء، أطيب تحيات القيادة السياسية في الكويت إلى القيادة السياسية الإيطالية وإلى شعب إيطاليا الصديق، وسلم رسالة خطية من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح إلى رئيسة الوزراء الإيطالية تتصل بالعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين وأطر تعزيزها وتمتينها في مختلف المجالات وعلى المستويات كافة.



من جانبها، ثمنت ميلوني العلاقات الكويتية ـ الإيطالية التاريخية والمتجذرة وما توصلت إليه الروابط الوثيقة التي تجمع البلديــن الصديقين من مستويات رفيعة ومميزة، معربة عن تطلعها إلى توسعة آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وعلى الصعد كافة.



من ناحيته، أثنى وزير الخارجية على التعاون الوثيق القائم بين البلدين الصديقين وبالروابــط العميقة التي تجمع الشعبين على كل المستويات والتطلع إلى المزيد من التقدم والنماء خاصة أن العام الحالي يشهد مناسبة مرور 60 عاما على انطلاق العلاقات الديبلوماسية بين البلدين الصديقين والجهود المشتركة بين البلدين في تزايد مستمر نحو تحقيق كل ما من شأنه أن يعود بالمنفعة علـى البلدين وشعبيهما الصديقين.