بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس جوزيه ماريا نيفيس رئيس جمهورية الرأس الأخضر الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده،



متمنيا سموه للرئيس نيفيس موفور الصحة والعافية، ولجمهورية الرأس الأخضر وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس نيكولاس مادورو رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده،



متمنيا سموه للرئيس مادورو موفور الصحة والعافية، ولجمهورية فنزويلا البوليفارية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.