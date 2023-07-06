بداح العنزي



أوصت لجنة مبارك الكبير في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس برئاسة نصار العازمي بالموافقة على طلب تمديد صلاحية قرار المجلس البلدي الخاص بموقع نادي رجال الإطفاء في منطقة المسايل ضمن القطعة 7 بالمسيلة.



وحفظت اللجنة طلب وزارة الداخلية استحداث مدخل ومخرج للقطعة 1 بمنطقة صباح السالم من الطريق رقم 3 الفاصل بين القطعتين 1 و4.



وقال العازمي ان اللجنة احالت الى الجهاز التنفيذي كتاب وزارة الأشغال العامة بشأن ممارسة أعمال الصيانة الجذرية للطرق في محافظة مبارك الكبير للدراسة.



وذكــــر ان اللجنة احالت الى الجهاز التنفيذي طلب محافظ مبارك الكبير صبغ وتطوير المنظر العام لجسر المسيلة وجسر الفنيطيس للدراسة.