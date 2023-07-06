أعلنت وزارة العدل إصدار 1470 وثيقة شرعية لعقود الزواج والطلاق والمراجعة لمقيمين بصورة غير قانونية خلال عام 2022 بالتعاون مع الجهاز المركزي لمعاجلة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.



وقال الوكيل المساعد لشؤون الأسرة والتحكيم بالتكليف بالوزارة د. فهد الضاعن لـ«كونا» أمس، إن «العدل) أصدرت 909 وثائق زواج ومصادقة زوجية و507 وثائق طلاق و54 وثيقة مراجعة زوجية للمقيمين بصورة غير قانونية من أول يناير حتى نهاية ديسمبر 2022. وأضاف الضاعن أن الوزارة أصدرت 90 وثيقة حصر ورثة و101 وثيقة القسام الشرعي خلال الفترة ذاتها، مبينا أن عدد الإعلامات الرسمية الخاصة بالمقيمين بصورة غير قانونية بلغ 13643 وثيقة. وأوضح أن عدد الوثائق والمحررات الشرعية الصادرة بلغ 6601 معاملة منها (5640 تصديقا و961 توثيقا). وأشاد بالتعاون والتنسيق المستمر بين وزارة العدل والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية في تقديم كل الخدمات لتسهيل إجراءات استخراج الوثائق. وأكد حرص الوزارة على تقديم خدماتها لكل المستفيدين، مبينا أن مكتب الاتصال والمتابعة التابع لمكتب الوكيل يتلقى كل الشكاوى من المراجعين في حال وجود ما يستدعي ذلك.