عاطف رمضان



أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنها ستقوم بتوزيع الدفعة الخامسة من «N3» في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 303 قسائم بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 29 ديسمبر 2003 وذلك وفقا للمواعيد التالية: توزيع البطاقات اليوم الخميس (٦ يوليو) والاحد (9 يوليو) وبطاقات الاحتياط يوم الاثنين (10 يوليو) واجراء القرعة الاربعاء 12 منه.



واضافت «السكنية» ان المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع عليهم الحضور شخصيا إلى مبنى المؤسسة بمنطقة جنوب السرة في الساعة التاسعة صباحا مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي، لافتة الى أن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.



(الأسماء على موقع «الأنباء» www.alanba.com.kw)