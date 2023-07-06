محمد الجلاهمة



أعلن قطاع شؤون التعليم والتدريب في وزارة الداخلية عن عقد دورتين لترقية ضباط الصف إلى رتبة ملازم الأولى للجامعيين الذين أمضوا خمس سنوات خدمة بعد حصولهم على الشهادة الجامعية، والثانية لوكلاء الضباط الأوائل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، والذين أمضوا 15 سنة بالخدمة للموسم التدريبي 2023 - 2024. جاء ذلك الإعلان بناء على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد للارتقــاء بالعنصـــر البشــري فـي المؤسسة الأمنية وتطويره من خلال تنمية قدراتهم العلمية ومهاراتهم الميدانية.



وكشــف القطـاع عن أن الدورتين (السابعة لوكلاء الضباط الأوائل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والثالثة عشرة لضباط الصف الجامعيين) ستبدأ بتاريخ 8 أكتوبر المقبل.