بحثت المدير العام لـ «كونا» د.فاطمة السالم مع سفير جمهورية الهند لدى البلاد د.آدرش سويكا سبل تعزيز التعاون الإعلامي بما يسهم في توطيد العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين.



جاء ذلك خلال استقبال د.فاطمة السالم السفير الهندي في مكتبها، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإعلامية المختلفة لاسيما ذات الاهتمام المشترك.



وأكدت د. فاطمة السالم حرص «كونا» على دفع مجالات التعاون الإعلامية المختلفة قدما والارتقاء بها مع الدول الشقيقة والصديقة بما يسهم في أدائها رسالتها الإعلامية وبما يخدم سياسة الكويت الخارجية.



من جانبه، أشاد السفير سويكا بالدور الذي يقوم به الإعلام الكويتي في تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة وخاصة العلاقات الثنائية بين الهند والكويت، مشيرا إلى دور وكالة «كونا» في تقديم رسالتها الإعلامية بكل مصداقية وموضوعية وخدماتها الإخبارية والإعلامية المتميزة التي تواكب التطور السريع في وسائل الإعلام الذي يشهده العالم.