سلطان: يشرفني الانضمام إلى المجموعة الاستشارية.. فالتجارة ضرورية للنمو والازدهار في العالم

علينا العمل لتوسيع التجارة وتعميم فوائدها بأوسع نطاق واستخدامها لبناء عالم أكثر عدلاً واستدامة



رشحت مدير عام منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أجيليتي طارق سلطان ليكون أحد الأعضاء العشرة للمجموعة الاستشارية التي قامت بإنشائها بغرض مشاركة وجهات النظر والآراء حول التجارة العالمية وأنظمتها.



وأوضحت إيويالا أن الهدف من إنشائها لهذه المجموعة ولمجموعة استشارية ثانية من رواد المجتمع المدني تعزيز مشاركتها مع قطاع الأعمال والمجتمع المدني.



وأضافت بالقول: «لقد لمست الرغبة القوية لتبادل وجهات النظر حول تأثير التجارة والأنظمة التجارية على المجتمعات التي يمثلونها، وجاء قرار تشكيلي للمجموعتين الاستشاريتين، من أجل تسهيل هذا الأمر وجعله أكثر انتظاما».



وتتخذ منظمة التجارة العالمية من جنيف - سويسرا مقرا لها، وتتكون من 164 دولة يشكلون أعضاءها ويمثلون 98% من التجارة العالمية. والمنظمة بمنزلة منتدى للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف، وتضع قواعد التجارة، كما أنها توفر المساعدة الفنية للبلدان النامية، وتعالج النزاعات التجارية.



وكان سلطان، ولايزال، داعما قويا للتجارة الحرة في المنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمات الأعمال الرائدة، وقد حث منظمة التجارة العالمية والدول الأعضاء على اتخاذ خطوات تجعل من التجارة أكثر عدلا وتمكينا للشركات الصغيرة والشركات التي تقودها النساء ودول الأسواق الناشئة.



وبالإضافة إلى ذلك، دعا إلى تسريع رقمنة الجمارك والتجارة. وأعرب عن انتقاده لموجة الحواجز التجارية غير الجمركية التي أقامتها مختلف البلدان في السنوات الأخيرة.



وتعد «أجيليتي» شركة عالمية رائدة في خدمات سلسلة الإمداد والبنية التحتية والاستثمار فيما يسهل التجارة ويعززها، وهي مطور رائد للمستودعات التخزينية والبنية التحتية الصناعية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.



وتطور «أجيليتي» كذلك، نظما وحلولا عصرية لتحديث الجمارك، والخدمات اللوجستية الرقمية، والتجارة الإلكترونية، وخدمات الطيران التي تعتبر ضرورية للتجارة عبر الحدود.



وبمناسبة اختياره، قال طارق سلطان: «يشرفني الانضمام إلى المجموعة الاستشارية التابعة لمنظمة التجارة العالمية، وأشعر بالامتنان لإتاحة الفرصة لي لمشاركة وجهة نظري مع المديرة العامة أوكونجو إيويالا. إن التجارة ضرورية للنمو والازدهار العالميين، ومن وجهة نظري، علينا العمل الآن لتوسيع التجارة والتأكد من أن تعم فوائدها على نطاقات أوسع وأن يتم استخدامها لبناء عالم أكثر عدلا واستدامة وأمانا».



هذا، ويتشارك في عضوية المجموعة الاستشارية لمنظمة التجارية العالمية مع طارق سلطان، كل من:



٭ إيجبوجيه ايج-لاموخوديه مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة شركة Coronation Capital المحدودة.



٭ توماس كويني، المدير العام للاتحاد الدولي لرابطات مصنعي الأدوية



٭ جون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية



٭ براسون كومار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة BillionBricks



٭ خوسيه موريس، المدير الإداري، WoolCool



٭ بول بولمان، قائد أعمال، وناشط، ومؤلف مشارك لكتاب «Net Positive»



٭ خوسيه فينالس، رئيس مجلس إدارة مجموعة Standard Chartered



٭ ديان وانج، المؤسس والرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة DHgate



٭ روزا وايتاكر، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة وايتاكر