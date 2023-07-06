هادي العنزي



خسر منتخبنا الوطني لكرة السلة للسيدات أمام نظيره الجزائري 41-88 في ثاني مبارياته بالبطولة العربية الـ 13، التي أقيمت مساء أمس الأول في مجمع الصالات بستاد القاهرة.



وجاءت الخسارة الأولى لأزرق السيدات في المباراة الافتتاحية من منتخب مصر (أ) مستضيف البطولة 30-116، ويخوض المنتخب آخر مبارياته في البطولة أمام نظيره المغربي مساء غد.



ويشارك في البطولة 5 منتخبات، هي: الكويت، والجزائر، والمغرب، ومصر مستضيف البطولة بفريقين (أ)، و(ب). وبحسب نظام البطولة، تقام المباريات بطريقة الدوري من دور واحد، على أن يواجه أول الترتيب نظيره الرابع، فيما يلتقي ثاني الترتيب مع الثالث في الدور نصف النهائي، ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية.