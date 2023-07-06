سيتولى المدرب الإيطالي الفذ كارلو أنشيلوتي مهمة الإشراف على المنتخب البرازيلي لكرة القدم اعتبارا من بطولة كوبا أميركا 2024، وذلك وفق ما أفاد مصدر في الاتحاد البرازيلي للعبة وكالة فرانس برس. وأعلن الاتحاد البرازيلي في وقت سابق أن مدرب فلوميننزي فرناندو دينيز سيتولى المهمة مؤقتا بانتظار التعاقد مع مدرب دائم.



وسيكمل أنشيلوتي (64 عاما) العام المتبقي على عقده مع ريال مدريد الإسباني قبل تولي مهمة الإشراف على «سيليساو» وقيادته في كوبا أميركا المقررة في الولايات المتحدة في يونيو 2024. ويعتبر أنشيلوتي بين أكثر المدربين نجاحا في القارة الأوروبية التي أحرز لقب مسابقتها الأهم على صعيد الأندية، أي دوري الأبطال، مرتين مع كل من ميلان (2003 و2007) وريال مدريد (2014 و2022)، إضافة الى العديد من الألقاب المحلية.