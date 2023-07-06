

أعلن النادي الأهلي السعودي لكرة القدم التوقيع مع النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو لتدعيم صفوفه خلال الانتقالات الصيفية.



وتحصل الأهلي على توقيع اللاعب في مدينة دبي مساء الثلاثاء، بعقد يمتد لثلاث سنوات، وأعلن الأهلي رسميا عن الصفقة عبر حسابه الرسمي في «تويتر» من خلال فيديو قدم فيه اللاعب.



ويبدو فيرمينو خلال الفيديو وهو يرتدي قميص الأهلي قائلا بالإنجليزية: «أنا دائما ألعب للفرق الكبيرة، وأنا الآن في الأهلي».



وأضاف باللغة العربية هذه المرة «أنا فيرمينو.. للأهلي جينا».



من جانب آخر، كشفت مصادر مقربة من النادي الأهلي المصري أن إدارة نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي قد استطلعت بشكل ودي رأي نظيرتها في الأهلي بخصوص الموافقة على رحيل نجم خط الدفاع محمد عبدالمنعم إلى صفوف الفريق السعودي.



جاء ذلك بعدما دشن جمهور الاتحاد حملة على موقع تويتر تطالب إدارة ناديهم بالتعاقد مع المدافع الشاب (24 عاما) الذي يمتد عقده مع المارد الأحمر حتى عام 2025، فيما يتردد أن البرتغالي نونو سانتو مدرب الفريق يرغب في استقدامه أيضا لتعويض غياب مواطنه أحمد حجازي الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي مؤخرا والمقرر غيابه لفترة طويلة.