انتقدت المغنية البريطانية أديل ظاهرة رمي الأشياء والمتعلقات الشخصية على الفنانين والموسيقيين في بعض الحفلات الموسيقية.

وبطريقة لا تخلو من السخرية، هددت أديل جمهور حفلها الأخير في «سيزرز بالاس» بلاس فيغاس حيث تقدم عرضها كل نهاية اسبوع بعنوان «نهاية الأسبوع مع أديل».

وعلقت أديل، على هذه الظاهرة المنتشرة من الجمهور في الحفلات حول القيام بإلقاء متعلقاته الشخصية على مسارح الفنانين أثناء الحفلات الغنائية، قائلة أثناء حفلها الأخير «هل لاحظتم أن الناس نسوا آداب الحفلات هذه الأيام؟ انهم يرمون أشياء على المسرح، هل رأيتم هذا؟». واستخدمت بعض الكلمات النابية اثناء توجيهها تهديدا لا يخلو من السخرية المصاحبة بالضحك وخاطبت الحضور قائلة «لا تتجرأوا».

وتابعت «من يفكر برمي اشياء عليّ سأقتله». وتعرض عدد من الفنانين للإصابة والإحراج الشديد بعد إلقاء الجمهور المتعلقات الشخصية، حيث تعرضت الفنانة بيبي ريكسا لموقف محرج جراء إلقاء أحد المعجبين هاتفا محمولا عليها أثناء الحفل وأصيبت بـ 3 غرز في وجهها في شهر يونيو الماضي، وتم القبض على الجاني البالغ من العمر 27 سنة وإنهاء الحفل، كما رمى أحد الحضور كيسا على المسرح قال انه يحوي «رماد والدته» أثناء حفل للمغنية بينك الأسبوع الماضي.