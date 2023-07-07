الدوحة ـ فريد عبدالباقي



يحاول المدرب البرتغالي لمنتخب قطر الأول لكرة القدم كارلوس كيروش تجهيز هدافه المعز علي قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب بنما والمقرر لها 2 فجر الأحد المقبل على ستاد AT&T في مدينة دالاس، ضمن مباريات الدور ربع النهائي لبطولة الكأس الذهبية (الكونكاكاف) 2023 والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأميركية وكندا خلال الفترة من 24 يونيو حتى 16 الجاري.



ويواجه «العنابي» ظروفا صعبة للغاية قبل هذه المواجهة المرتقبة، مع وجود العديد من الغيابات في التشكيلة الأساسية تتمثل في إيقاف يوسف عبدالرزاق بالبطاقة الحمراء، وكل من محمد وعد، ومشعل برشم، وأحمد فتحي، وطارق سلمان، وتميم منصور مفتاح بالبطاقة الصفراء الثانية.



ولا تسقط الإنذارات وفقا للوائح اتحاد «الكونكاكاف» بعد نهاية الدور الأول عكس كل البطولات القارية.



وفيما يغيب هذا العدد الكبير من الركائز الأساسية، يستعيد «العنابي» خدمات بسام الراوي الذي اعتمد عليه كيروش في أول مباراتين ضد هندوراس وهايتي بمركز الظهير الأيمن.



ويأمل الجهاز الفني كذلك في لحاق المعز علي باللقاء وهناك محاولات مكثفة لتجهيزه لهذه المواجهة بعد ما أجرى أشعة أكدت سلامته من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية قبل بداية البطولة، وغاب على أثرها عن مباريات دور المجموعات أمام هايتي وهندوراس ثم المكسيك.



وفي حالة عدم جاهزية المعز علي سيكون محمد مونتاري هو الخيار الوحيد أمام كيروش للمشاركة أمام منتخب بنما.