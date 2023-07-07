أسامة دياب



التقى وكيل دعم صادرات الدفاع لدى المملكة المتحدة الصديقة اللورد مارك لانكستر، يرافقه النقيب نك لويد من سلاح الجو الملكي البريطاني، بنائب آمر لواء الاستطلاع الجوي الأميركي رقم 386، العقيد داميون هولتزكلو، خلال جولة قام بها الوفد البريطاني في منشأة عسكرية في قاعدة علي السالم الجوية، حيث تفقد مستودع تخزين وصيانة الطائرات. ورافق الوفد خلال الجولة السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس.



وذكرت السفارة البريطانية في بيان حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن «مجموعة من القادة لدى المملكة المتحدة قامت بزيارة الكويت لتوطيد علاقة العمل القائمة فيما بين المملكة المتحدة وشركائنا الكويتيين»، لافتة إلى أن «هذه الزيارة أثمرت كذلك إيجاد فرصة للولايات المتحدة لتعميق الصلة مع شركاء التحالف لديهم على مستوى استراتيجي». يذكر أن لانكستر كان بحث قبل يومين مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد «سبل تعزيز أواصر التعاون والعمل بين البلدين الصديقين خاصة فيما يتعلق بالجوانب الدفاعية، كما استعرضا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وآخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية»، بحسب بيان صدر عن وزارة الدفاع.