التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وزير خارجية جمهورية بيلاروسيا الصديقــة سيرغي آلينيك، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز المنعقدة اليوم الأربعاء في عاصمة جمهورية أذربيجان باكو.



وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين ومناقشة المستجدات الأخيرة على الساحتين الإقليمية والدولية والمواضيع المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز.



كما التقى وزيـــر الخارجية وزير الخارجية بجمهورية فنزويــــلا البوليفارية الصديقة إيفان خيل بينتو، حيث تم خلال اللقاء بحث أطر تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لاسيما الاستثمارية منها خاصة في قطاعات النفط والطاقة والأمن الغذائي وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.