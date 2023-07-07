أصدرت مجموعة الخطوط الجوية القطرية تقريرها السنوي عن السنة المالية 23/2022، مظهرة أداء ماليا قويا.

وقد نسبت ذلك إلى استراتيجيتها المميزة خلال عام استثنائي بوصف الناقلة القطرية شريكا رسم للفيفا وشريك الطيران الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، بالإضافة إلى منتجاتها المتميزة التي تركز على تلبية احتياجات العملاء والفرص المتنامية في الأسواق، فضلا عن كفاءة والتزام موظفيها في مختلف أنحاء العالم.

وحققت مجموعة الخطوط الجوية القطرية أرباحا صافية بلغت 1.21 مليار دولار خلال العام المالي 23/2022. وارتفع إجمالي العائدات إلى 21.0 مليار دولار بزيادة بلغت 45% مقارنة بالعام المالي 23/2022.

كما ارتفعت عائدات المسافرين بنسبة 100% خلال العام الماضي وذلك نتيجة زيادة السعة بنسبة 31% مسجلة بذلك عوائد أعلى بنسبة 9% وزيادة معدل إشغال المقاعد بنسبة 80% ـ وكلتاهما تعد الأعلى في تاريخ الناقلة القطرية ـ مما أدى إلى نمو وزيادة حصتها السوقية. كما نقلت الخطوط الجوية القطرية أكثر من 31.7 مليون مسافر، بزيادة بلغت 71% مقارنة بالعام المالي الماضي.

وحافظت القطرية للشحن الجوي على مكانتها الرائدة عالميا خلال العام المالي 23/2022 على الرغم من تحديات السوق المستمرة. وقد اعتمدت الناقلة القطرية على الخطط الاستراتيجية التي ترتكز على النمو والاستدامة والرقمنة.



وقد أثبتت استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 مدى مرونة وكفاءة الناقلة الوطنية لدولة قطر حيث نجحت بنقل أكثر من 1.4 مليون مسافر بوصفها شريك الطيران الرسمي للبطولة.

وامتدت شبكة الخطوط الجوية القطرية إلى أكثر من 160 وجهة في 2022/23. وقال سعد الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: يسعدني الإعلان أن مجموعة الخطوط الجوية القطرية قد أظهرت أداء سنويا باهرا واستثنائيا خلال هذا العام. ويعد قطاع المواصلات في قطر اساسيا لمساهمته المحورية في جمع الشعوب من جميع أنحاء العالم وزيادة العلاقات التجارية في جميع أنحاء المنطقة.

كما تفخر دولة قطر باستضافتها أكثر من مليون مشجع من جميع أنحاء العالم خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث قدمت الدولة نسخة استثنائية من بطولة كأس العالم ووضعت معيارا لا يضاهى من حيث أمن البطولة وسلامتها، وتصبح أيضا وجهة سياحية مفضلة للعائلات.



من جانبه، قال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوبة القطرية: «إن هذه النتائج المالية الباهرة تعد مؤشرا واضحا وجليا على تعافي قطاع الطيران وزيادة الطلب على السفر، كما يثبت الأداء القوي والكفاءات التشغيلية لموظفي المجموعة لتلبية احتياجات المسافرين، فضلا عن نمو شبكة وجهاتنا العالمية وريادتنا قطاع الطيران العالمي.

يسعدني أن أعلن أن عائدات المسافرين قد نمت بنسبة 100% خلال العام المالي 23/2022 بالإضافة إلى زيادة إشغال المقاعد بنسبة 80% وهي الأعلى في تاريخنا.

مع استمرار قطاع السفر العالمي في التعافي من جائحة كوفيد 19، حافظت الناقلة القطرية على أعلى مستويات الثقة والمصداقية وعلى مكانتها الرائدة عالميا كشركة طيران مفضلة لملايين المسافرين حول العالم، حيث نقلت الخطوط الجوية القطرية أكثر من 31.7 مليون مسافر، بزيادة 71% عن العام الماضي».