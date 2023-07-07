شارك فريق من جهاز حماية المنافسة في الدورة الحادية والعشرين في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد)، وضم الوفد كلا من أحمد المطيران عضو مجلس الإدارة، وسميرة الغريب عضو مجلس الإدارة، وخالد بن جمعة إدارة الشؤون الاقتصادية، وذلك ضمن فريق الخبراء الحكومي المعني بقوانين وسياسات حماية المنافسة المنعقد في الأمم المتحدة، بجنيف خلال الفترة من 5 حتى 7 يوليو الجاري.



وجاءت هذه المشاركة استكمالا لسلسلة مشاركات لجهاز حماية المنافسة لبحث القضايا والمواضيع المتعلقة بالمنافسة ولتبادل الخبرات وتعزيز سبل التواصل والتعاون.