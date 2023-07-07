تعهدت شركة «تسلا» وكبار مصنعي السيارات في الصين بالحفاظ على المنافسة العادلة وتجنب «الأسعار غير الطبيعية» في أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم، مما يشير إلى نهاية محتملة لحرب أسعار هزت الصناعة هذا العام.



يأتي ذلك بعدما شارك مسؤولون تنفيذيون من 16 شركة في حفل توقيع في منتدى السيارات الصيني في شنغهاي يوم أمس، معترفين بأربع نقاط محددة في التعهد والتزموا بها. ومن بين الشركات الموقعة على الاتفاق «بي واي دي»، و«نيو»، و«Xpeng»، و«جيلي»، و«شيري أوتوموبل»، بينما كانت «تسلا» هي العلامة التجارية الأجنبية الوحيدة، وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ» واطلعت عليه «العربية.نت».



وبدأت شركة تصنيع السيارات الكهربائية في خفض الأسعار في الصين أواخر العام الماضي، مما دفع العلامات التجارية الكبرى الأخرى للانضمام إلى تخفيضات كبيرة في الجزء الأول من عام 2023 مع تباطؤ المبيعات.



ويرجع ضعف الطلب في الصين جزئيا إلى إرث كوفيد، وأيضا من التوقعات بأن أسعار السيارات ستستمر في الانخفاض، ومهد تراكم المخزون الناتج الطريق لخصومات أكبر وفاقم المخاوف في الحكومة، والتي هي في خضم حملة لتعزيز اعتماد السيارات الكهربائية في المناطق الريفية، من بين تدابير أخرى لرفع صناعة السيارات وزيادة الاستهلاك.



كما تعهدت الشركات بالمساعدة في استقرار النمو وتجنب المخاطر.



محطات المعركة



من بين صانعي السيارات الكهربائية، كانت «تسلا» التابعة لـ «إيلون ماسك»، و«بي واي دي» ـ أكبر علامة تجارية للسيارات في الصين ـ في طليعة حرب الأسعار في السوق المتوترة. وفي وقت مبكر من شهر مارس، كانت بعض الطرازات المصنوعة في مصنع تسلا في شنغهاي أرخص بنسبة 14% مما كانت عليه في عام 2022.



وأثارت التخفيضات غضب العملاء، حيث اشتكى مالكو «تسلا» في المتاجر ومراكز التوزيع، حتى ان البعض نهب ما يسمى بمركز الخبرة.



وكانت هناك بالفعل إشارات على أن الأسعار تتجه للتراجع قبل التوقيع. وأصبحت التخفيضات أقل عدوانية وفي بعض الحالات تم تعديل الأسعار صعودا حيث استعادت المبيعات الزخم، وارتفعت عمليات التسليم من مصنع «تسلا» في شنغهاي خلال يونيو بنسبة 20% تقريبا عن العام السابق، كما قفزت الشحنات من شركات صناعة السيارات الصينية مثل BYD، وLi Auto. وتتوقع السلطات ارتفاع مبيعات سيارات الطاقة الجديدة الشهر الماضي بنسبة 30% عن يونيو 2022.



وقال الأمين العام لاتحاد سيارات الركاب الصيني كوي دونغشو: يأتي الاتفاق في وقت كانت فيه حرب الأسعار على وشك التوقف.



وقالت جوانا تشين، المحللة في «بلومبيرغ إنتليجنس»: ربما توقعت السوق بالفعل نهاية حرب الأسعار، لأننا نرى بالفعل طلبا قويا على المركبات الكهربائية في الأشهر الأخيرة، ستعتمد شركات صناعة السيارات بشكل أكبر على الطرازات الجديدة لزيادة المبيعات.



تفاصيل الاتفاقية



٭ الالتزام بقواعد وأنظمة الصناعة، وتنظيم الأنشطة التسويقية، والحفاظ على المنافسة العادلة وعدم تعطيل المنافسة العادلة مع الأسعار غير الطبيعية.



٭ الاهتمام بأساليب التسويق والدعاية وعدم المبالغة أو استخدام الدعاية الكاذبة لجذب الانتباه أو اكتساب عملاء جدد.



٭ وضع الجودة أولا، مع الاهتمام بتحسين الحياة بمنتجات وخدمات عالية الجودة.



٭ تعزيز القيم الاشتراكية الأساسية، والوفاء بالمسؤوليات الاجتماعية بنشاط، وتحمل المسؤولية الثقيلة للحفاظ على النمو المطرد، وتعزيز الثقة ومنع المخاطر.