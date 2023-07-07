مهند يوسف : نجاح المهرجان يحمّلنا مسؤولية مضاعفة لتعزيز رسالتنا في نشر السعادة لأهل الديرة



مفرح الشمري



بعد 34 حفلة غنائية، أسدل الستار على أضخم مهرجان غنائي شهدته الكويت في تاريخها، وذلك مع إقامة آخر حفلات ليالي المارينا الغنائية بتاريخ 26 يونيو الماضي.



الحفلات انطلقت مطلع شهر مايو الماضي بتنظيم من «مارينا ميديا» التي أنشأت مؤخرا خطوطا جديدة في مجال خدماتها الإعلامية.



وقدمت «مارينا ميديا» خلال شهرين 34 حفلة غنائية في فندق مارينا وبمشاركة مجموعة من فناني الكويت والوطن العربي بواقع أربع حفلات في الأسبوع.



ولاقت الحفلات استحسان الجمهور الذي حضرها وذلك من خلال التنوع وغير التقليدية في مفهوم الحفلات الغنائية التي قدمتها مارينا عبر فكرة جوهرية تقوم على تقديم ثلاث فقرات تبدأ بدمج متقن للموسيقى الكلاسيكية الغربية والعربية ومن ثم «ميدلي» غنائي بواسطة الفنانة الموهوبة سميرة جمال الدين مفاجأة مارينا ميديا لعشاق الفن والموسيقى سواء العربية او الغربية، واخيرا تأتي فقرة الفنان التي تبرز «نوستالجيا» الطرب العربي الأصيل عبر روائع أم كلثوم وعبدالحليم حافظ ووردة ومحمد عبدالوهاب وفيروز وغيرهم ممن أثروا المكتبة الغنائية العربية، بالاضافة الى روائع الأغاني الخليجية لمطربين مثل الفنان الراحل أبوبكر سالم وعبدالله الرويشد، وهذه الفقرات تم التحضير لها على مدى اشهر بواسطة فرقة ليالي المارينا الموسيقية التي يقودها د.فوزي اللنقاوي وتضم نخبة من الموسيقيين البارعين في مجالاتهم والذين أبهروا الجميع بالكوكتيل الموسيقي والحرفية الكبيرة في الموسيقى التي تم تقديمها على مدى الشهرين.



وقد تناوب على الغناء في حفلات ليالي المارينا الغنائية 7 فنانين، منهم الفنانة المصرية المميزة غادة رجب والفنانة اللبنانية الصاعدة بقوة ولاء الجندي وكل من الفنان أحمد الحريبي والفنان عادل الماس والفنان ناصر المانع والفنان عبدالعزيز أحمد والفنان عبدالعزيز المسباح.



وقد أعرب الرئيس التنفيذي لمارينا ميديا مهند يوسف عن الفخر بنجاح مارينا في تقديم مهرجان غنائي بهذا الحجم ولأول مرة في الكويت، مؤكدا أن مارينا ماضية في خطها بتنظيم الحفلات مع نجوم جدد مع تعزيز فرقة ليالي المارينا الغنائية بنفس جديد تضفي مزيدا من التألق للفرقة، وهو ما من شأنه أن يسهم في تحقيق رسالتها بنشر السعادة لأهل الديرة من خلال إذاعة وتلفزيون مارينا وخط تنظيم الحفلات والمهرجانات.



واكد مهند أن نجاح الموسم الأول لمهرجان حفلات ليالي المارينا حملنا مسؤولية مضاعفة وسهل من قرار الاستمرارية مستقبلا، موضحا أن هناك أفكارا جديدة ستقدم في الموسم الثاني من المتوقع ان تكون بعد العطلة الصيفية وبأسلوب مختلف يلبي رغبات وتطلعات الجماهير بعد دراستها من مجلس إدارة الشركة.



واعرب عن شكره وتقديره لشركة «جلف سات» ممثلة برئيس مجلس ادارتها محمود الصانع وبنائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي هشام اكبر ولمجلس الإدارة على دعمهم لمارينا ميديا في تنظيم هذا المهرجان الغنائي، مشددا على أن ثقة «جلف سات» كانت السبب الرئيسي في زيادة خطوط الرسالة الإعلامية لمارينا ميديا.



كما اعرب مهند عن شكره لقطاعي الإذاعة والتلفزيون في مارينا على الجهود التي بذلوها طوال فترة المهرجان وكانت سببا في نجاح المهرجان، وخص مهند بالشكر عبدالمطلب نذر مدير تنظيم المهرجان الذي نجح في تذليل كل العقبات والصعوبات ليولد هذا المهرجان الغنائي بالشكل التنظيمي المميز، كما شكر فندق مارينا الذي احتضن المهرجان ووفر كل السبل لنجاح المهرجان وخص مدير الفندق زياد أبوجابر بالشكر على ما قدمه وفريقه من دعم للمهرجان.



وأثنى على جهود وزارات وإدارات الدولة التي سهلت مهمة مارينا بتنظيم المهرجان وهي وزارة الداخلية ووزارة الإعلام والإدارة العامة للإطفاء، مشددا على أن هذه الجهود كانت داعما مهما لنجاح المهرجان.