عبرت الفنانة القديرة ميمي جمال عن إعجابها الشديد بتمثيل النجمة منى زكي، مشيرة إلى أنه لو كان الأمر بيدها لمنحتها جائزة الأوسكار.



وتابعت بالقول«أنا لو في إيدى أمنح أوسكار لمنى زكى عن مجمل أعمالها»، ومن الزمن الجميل عبرت عن حبها لشادية وفايزة أحمد وصباح.



وكشفت عن رأيها في الفنان محمد رمضان، حيث قالت: «فنان ذكي وعمل أدوار متنوعة كتير وأكيد ربنا هيكرمه»، كما تحدثت عن دورها في مسلسل «علاقة مشروعة»، بقولها: «أنا راضية عن المسلسل وياسر جلال فنان كبير، ومي عمر عملت الدور كويس وما خفتش منه، وداليا مصطفى هايلة والمخرج خالد مرعي متميز».