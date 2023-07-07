دمشق ـ هدى العبود



كشفت الفنانة هبة نور أن الشاب الذي تجمعها فيه علاقة عاطفية حاليا سوري الجنسية وبعيد عن الوسط الفني.



وأعربت نور عن سعادتها الكبيرة بحالة الحب التي تعيشها اليوم، لأن هذه العلاقة جعلتها تشعر بالأمان الذي لم تعتد على وجوده في علاقاتها السابقة.



وأضافت، خلال ظهورها في برنامج «ألبوم حياتي»، أنها تتمنى أن يتوج هذا الحب بالزواج، لكنها تترك هذا الأمر للنصيب، لأن الزواج ليس قرارا مثل الحب والإعجاب.



وكشفت عن ان اسمها الحقيقي هبة حلواني، لكن المخرج نجدت أنزور طلب منها ان تغيره بسبب تشابه اسمها مع ممثلة أخرى، فاختارت اسم شقيقها نور ليكون اسم الشهرة.