أشاد مدرب منتخبنا الوطني لألعاب القوى بدر عباس دشتي بالنتائج التي حققها أبطال الكويت في دورة الألعاب العربية بعد فوزهم بثلاث ميداليات متنوعة عن طريق الثلاثي يعقوب اليوحة وعيسى الزنكوي ومضاوي الشمري ثلاث ميداليات (فضيتين وبرونزية) على التوالي، وقال إن هذا الفوز يأتي امتدادا لسلسلة من الانجازات التي يعمل أبطال الكويت على تحقيقها، معربا عن فخره بهذه النتائج على أمل ان ترتفع حصيلة الميداليات في الأيام القادمة.

وكان ملعب 5 يوليو قد شهد أول من امس بالعاصمة الجزائرية حفل افتتاح الدورة بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، ووزير الرياضة الجزائري عبدالرحمن حماد، وعدد كبير من ممثلي اللجان الأولمبية الوطنية العربية؟ وجاء حفل الافتتاح متميزا حيث رسم لوحات فنية استعراضية رائعة تعكس جمال الطبيعة الجزائرية وتبرز الموروث الثقافي للبلاد، ومثل الكويت في طابور العرض منتخبنا الوطني للريشة.

إلى ذلك، حضر رئيس الوفد الكويتي مدير عام اللجنة الأولمبية الكويتية اللواء ركن طيار م. محمد خلفان اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية الذي أقيم على هامش الدورة، حيث تم اعتماد استضافة المملكة العربية السعودية دورة الألعاب العربية السادسة عشرة 2027. ويستهل منتخبنا الوطني للشطرنج مشواره في الدورة اليوم ويمثل منتخبنا اللاعبان بدر الهاجري ورباب نعمة.