مواصلا جهوده في دعم أبطال الكويت في المحافل الرياضية المتنوعة، تقدم بنك برقان بالتهنئة الى الرياضيين البطل يعقوب اليوحة والبطلة مضاوي الشمري، المشاركين في منافسات دورة الألعاب العربية الخامسة عشرة في الجزائر، والتي تستمر حتى 15 الجاري، وذلك لما حققاه من إنجاز مميز يستحق الثناء. وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الرياضة وتأثيرها الإيجابي في صحة أفراد المجتمع والارتقاء بالقطاع الرياضي الكويتي.



وفـي كلمتها لأبطــال الكويت، قالــت رئيسة دائرة التسويق والاتصالات للمجموعة في بنك برقان خلود الفيلي: «يملؤنا الفخر لكوننا جزءا من هذه الرحلة التي يتوجها أبطالنا الشباب بإنجازاتهم المميزة، كما تسرنا رؤيتهم يحققون النجاحات المتتالية ويقتربون من أحلامهم الأولمبية. وقد كان الرياضيون الكويتيون في السنوات الأخيرة الماضية مصدر إلهام حقيقي لنا جميعا، وسوف نواصل دعمهم بكل الطرق الممكنة في إطار جهودنا للمساهمة في الارتقاء بالقطاع الرياضي في الكويت».



وأضافت أن بنك برقان ملتزم بشراكته الناجحة والفعالة مع اللجنة الأولمبية الكويتية، والتي تشاركه الحرص على تنمية واستثمار المواهب الوطنية في المجال الرياضي، ويواصل تقديم رعايته لأبطال الكويت الأولمبيين الخمسة من فئة الشباب وضمن رياضات مختلفة، وهم: مضاوي الشمري، أمل الرومي، جود توفيق، عبدالمحسن العلي، ويعقوب اليوحة، وذلك من خلال برنامج التأهيل الرياضي المصمم من قبل أفضل الخبراء والمدربين المتخصصين بالألعاب الأولمبية.



وكــان البطـل الأولمبــي يعقوب اليوحة قد حصد الميدالية الفضية في سباق 110م حواجز، بينما حصدت البطلة الأولمبية مضاوي الشمري الميدالية البرونزية في سباق 100م، علما أن الكويت تشارك في ست ألعاب في الدورة وهي ألعاب القوى والمصارعة والدراجات الهوائية والشطرنج والمبارزة والريشة الطائرة والمصارعة.



تجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يؤكد التزامه بدوره الريادي في دعمه للرياضة والرياضيين الشباب، انطلاقا من إيمانه بأن الرياضة دافع مهم نحو التطور والنمو، إضافة إلى كونها جزءا أساسيا من برنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية. كما يحرص على ترسيخ شراكاته الاستراتيجية مع العديد من الهيئات والمؤسسات الكويتية الفاعلة في هذا المجال من القطاعين، العام والخاص، على حد سواء.