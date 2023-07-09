تمكث السفينة النرويجية «حنظلة» التضامنية مع غزة في ميناء كارديف عاصمة ويلز جنوب غرب المملكة المتحدة حتى غدا قادمة من ميناء ليفربول، حيث سيتم تنظيم عدد من الفعاليات التضامنية والتوعوية في محاولة جديدة لكسر الحصار الظالم على القطاع.

وينظم رحلة السفينة «تحالف أسطول الحرية»، بهدف زيادة الوعي بجريمة الحصار المفروض على غزة، وزيادة الضغط الشعبي على اسرائيل، ولتوفير الدعم في المجتمعات الأوروبية المشروع الذي يتبناه التحالف من أجل كسر الحصار البحري المفروض على غزة.

ومن المتوقع أن تبحر «حنظلة» بعد ذلك إلى مدينة بريستول جنوب غرب إنجلترا التي ستحتضن على مدار عشرة أيام برنامجا حافلا من الفعاليات والندوات الثقافية والنشاطات الفنية والموسيقية الداعمة للحق الفلسطيني والرامية للتعريف بمعاناة أهالي قطاع غزة. وتتضمن الفعاليات كذلك عرضا لفيلم وثائقي عن محاولات كسر الحصار، وندوة سياسية حول أهمية الجهود الشعبية لكسر الحصار.

وقال زاهر بيراوي رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة (العضو المؤسس في تحالف أسطول الحرية) إن الحملة الجديدة لكسر الحصار البحري عن غزة وتسيير سفينة «حنظلة» التي انطلقت من النرويج جاءا استجابة لنداء مؤسسات المجتمع المدني في القطاع، وتأكيدا أن تحالف أسطول الحرية وكل النشطاء والمتضامنين حول العالم مازالوا على عهد الوفاء لغزة، وأنهم مستعدون لتكرار محاولات الإبحار لتحدي الحصار المفروض على القطاع.