سأتبع خطى والدي وشقيقي.. لقد كنا مع آسيا لأكثر من 40 عاماً.. وأتمنى أن تكون فترة رئاستي مؤقتة لحين عودة الشيخ أحمد الفهد

المجلس الأولمبي الآسيوي مقبل على عهد جديد وهناك الكثير من العمل في الانتظار وسنعمل قدر استطاعتنا لخدمة الرياضة في آسيا



هادي العنزي



انتخبت الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ د.طلال الفهد رئيسا للمجلس للدورة الانتخابية 2023 - 2027، في الاجتماع الـ 42 الذي عقدته الجمعية العمومية صباح أمس في العاصمة التايلندية بانكوك.



وجاء فوز الشيخ د.طلال الفهد برئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي بعدما انتخبه 24 عضوا من الجمعية العمومية، فيما جمع منافسه حسين المسلم 20 صوتا، ليعلن رئيس الاجتماع فوز د.الفهد رسميا برئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي.



وفي انتخابات نائب الرئيس عن منطقة غرب آسيا، انتخبت الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي د. ثاني الكواري للمنصب، متفوقا على الإماراتي أسامة الشعفار بفارق 8 أصوات، حيث جمع الكواري 26 صوتا، بينما نال الشعفار 18 صوتا فقط.



وفي عرضه الانتخابي الذي بلغت مدته 15 دقيقة رفع الشيخ طلال الفهد شعار «آسيا واحدة.. عائلة واحدة» وبنى الفهد حملته على خمس ركائز رئيسية بينها «الحوكمة الرشيدة والاستدامة المالية وخطة لتنمية الرياضة والأنشطة والبرامج التعليمية والارتقاء بمستوى الألعاب الآسيوية».



وتضمن تعهده الانتخابي زيادة التمويل للجان الأولمبية الوطنية الـ 45 والمناطق الخمس في المجلس الأولمبي الآسيوي ومشاريع التنمية، فيما أعرب عن التزامه بإحداث تغييرات ايجابية.



وقال «أنا قادم من بيت ومدرسة رياضية تعود إلى ستين سنة. والدي كان أحد مؤسسي المجلس الأولمبي الآسيوي. وشقيقي كان قائد ورئيس المجلس بدعمكم. سأتبعهم.



وفي المقابل، اعتمد أمين عام «اللجنة الأولمبية الكويتية» حسين المسلم في حملته على الاهتمام بالرياضيين في المقام الأول، مضيفا «ان نتيجة الانتخابات سيكون لها تأثير كبير على مستقبل كل من الألعاب الأولمبية الآسيوية والمجلس الأولمبي الآسيوي».



وقال الشيخ طلال الفهد للمندوبين في مركز مؤتمرات «سينتارا غراند»: سأتبع خطى والدي وشقيقي، لقد كنا مع آسيا لأكثر من 40 عاما وأعدكم بأنني سأوحد آسيا مرة أخرى.



واقترح الفهد تعيين حسين المسلم نائب رئيس فخريا مدى الحياة، قائلا: «نحن بمنزلة عائلة ولقد قام بعمل جيد لعائلتنا»، واصفا اياه بالصديق المقرب وبمثابة نجل والده الراحل وصديق مقرب وشقيق للشيخ أحمد الفهد.



وشكر الشيخ د.طلال الفهد بعد انتخابه رئيسا للمجلس الجمعية العمومية، وقال: «شكرا أهل الكويت، والشكر موصول لجميع أعضاء الجمعية العمومية، سواء من حملني المسؤولية، أو من أعفاني منها، وأشكر حسين المسلم على ما قدمه في الفترة السابقة، وسوف أعمل على عودة سريعة لـ «أسرة آسيوية» واحدة مترابطة من جديد، مستنيرا بخطى المؤسس الشهيد الوالد الشيخ فهد الأحمد، والخطوات التطويرية الملموسة التي قام بها الرئيس السابق الشيخ أحمد الفهد، وأتمنى أن تكون فترة رئاستي للمجلس الأولمبي مؤقتة لحين عودة الشيخ أحمد الفهد لمنصبه مجددا في قيادة الرياضة الآسيوية».



وذكر الشيخ د. طلال الفهد أن المجلس الأولمبي الآسيوي مقبل على عهد جديد، مضيفا ان هناك الكثير من العمل في الانتظار، وسنعمل قدر استطاعتنا لخدمة الرياضة في القارة الآسيوية.



تصويت أوزبكستان وسورية



قبل بداية الانتخابات، كان التصويت محصورا بممثلي 43 لجنة أولمبية، مع حرمان أوزبكستان وسورية بسبب عدم تلقي لجنة الانتخابات اسم المفوض بالتصويت في الوقت المحدد بالنسبة لأوزبكستان، وغياب الوفد السوري المفوض على خلفية وفاة الأمين العام للجنة الأولمبية ناصر السيد قبل ساعات من الانتخابات.



وبعد مطالبة ممثل أوزبكستان مؤيدا من ممثلي سريلانكا وبنغلاديش باللجوء إلى الجمعية العمومية، سمح لأوزبكستان بالتصويت، خلافا لسورية وسط اعتراضات ملحة من الرئيس الفخري للجنة الأولمبية السورية موفق جمعة، الذي طالب بمنحه حقه التصويت مع مطالبة طلال الفهد بمنح سورية حق التصويت.



الى ذلك، قال المجلس الأولمبي الآسيوي في بيان «ان الشيخ طلال الفهد انتخب رئيسا جديدا للجمعية العمومية الثانية والأربعين للمجلس بعد حصوله على 24 صوتا مقابل 20 صوتا للمسلم في الانتخابات التي جرت بمشاركة 44 دولة، مشيرا الى أن الأغلبية البسيطة المطلوبة كانت 23 صوتا».



ولفت البيان الى ان الشيخ طلال الفهد الذي انضم الى المجلس الاولمبي الآسيوي عام 2007 هو نجل اول رئيس للمجلس الشيخ فهد الأحمد الجابر الذي تولى قيادته في الفترة من 1982 - 1990، وشقيق رئيس المجلس السابق الشيخ أحمد الفهد الذي قاد المجلس من عام 1991 - 2021.



تاريخ رياضي



تولى الشيخ طلال الفهد العديد من المناصب بينها رئيس اتحاد غرب آسيا عام 2006، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للألعاب الرياضية، وعضو المكتب التنفيذي للمجلس الاولمبي الآسيوي، حيث انضم للمجلس الاولمبي الآسيوي عام 2007، بالإضافة الى توليه رئاسة لجنة القوانين فيه.



كما تولى عضوية اللجنة الأولمبية الكويتية منذ في الفترة من 1997 - 2001، ورئاسة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية منذ 2001 - 2007، ورئاسة نادي القادسية منذ 1997 - 2009، ورئاسة اتحاد كرة السلة في عام 1993 وكل من المجلس الأولمبي الكويتي واتحاد كرة القدم من 2010 الى 2016 بالإضافة الى شغله لمنصب نائب رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضية.







الشيخ د. طلال الفهد ود. بيار الجلخ وفرنسوا سعادة

الجلخ: الفهد يستحق قيادة الرياضة في آسيا



بيروت - ناجي شربل



هنأ رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية د.بيار الجلخ، القيادة الكويتية والعرب بانتخاب الشيخ طلال الفهد رئيسا للمجلس الأولمبي الآسيوي. وقال في تصريح خاص لـ «الأنباء» من العاصمة التايلندية (بانكوك): أدهشنا الشيخ طلال بحكمته وسعة آفاقه، اذ بادر في وقت قصير الى لم الشمل الرياضي في القارة الآسيوية، طاويا صفحة الانتخابات، ومتصديا لمشهد تأكيد رفعة قارتنا الكبيرة على الصعيد الرياضي. واعترف بأني خشيت على الوضع الرياضي في قارتنا نتيجة التنافس الذي رافق العد التنازلي للانتخابات. الا أن الشيخ طلال، سليل الأسرة الرياضية العريقة، وابن الكويت الرائدة في المبادرة تجاه الآخرين، سارع الى احتضان الجميع تحت عباءة المجلس الأولمبي الآسيوي. ونحن في لبنان، تربطنا علاقات خاصة بالأشقاء الكويتيين، ولا ننسى وقوفهم الى جانب وطننا في كل الصعاب، وخصوصا في الشأن الرياضي، يوم أعلن الشيخ أحمد الفهد استعداد العرب لخوض المنافسات الرياضية الخاصة بالدورة الرياضية العربية عام 1997، على الطرقات وفي الساحات. ويومذاك ساهمت السعودية والكويت في إعادة إعمار مدينة كميل شمعون الرياضية.



وأضاف الجلخ: عرضنا في العشاء الذي سبق الانتخابات مواقفنا للشيخ طلال. وأنا سعيد لما آلت إليه النتيجة، مع تقديرنا لجهود الفريق المنافس على الصعيد الرياضي. وأعلن ان الشيخ طلال بادر الى إبلاغنا بعد فوزه، بانه سيساعدنا في اللجنة الأولمبية اللبنانية على تذليل الصعاب في وجهنا بعد التطورات الرياضية الداخلية الأخيرة عندنا، وقدرت له هذه الخطوة. باختصار نحن أمام رجل ديناميكي يستحق قيادة الرياضة في قارتنا، وهو استحق الثقة في الكويت الشقيقة.





الشيخ فهد الناصر

الناصر: مكانة رفيعة للكويت



قدم رئيس مجلس إدارة اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر التهنئة للشيخ د. طلال الفهد بمناسبة فوزه برئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي، وقال: «سعداء بالمكانة الرفيعة التي وصل لها أبناء الكويت، بتقلدهم أرفع المناصب الرياضية الدولية على مختلف المستويات الإقليمية والقارية والدولية، وثقتنا كبيرة بقدرة الشيخ د.طلال الفهد على الأخذ بيد المنظومة الرياضية في القارة الآسيوية، وتطويرها على مختلف الصعد، وتذليل كافة العقبات التي من شأنها أن تعيق حركة التطور المنشود، لتحقيق مزيد من الإنجازات القارية مستقبلا».







يوسف البيدان

البيدان: ثقة آسيا إنجاز كبير



بارك المدير العام للهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان فوز الشيخ د.طلال الفهد برئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي، ونيله ثقة الجمعية العمومية، وقال في بيان صحافي: «عودة الشيخ طلال الفهد لقيادة الرياضة الآسيوية، واستكمال مشوار الشيخ أحمد الفهد الرئيس السابق نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير الدفاع يعد إنجازا للكويت، ويضاف إلى سجلات المناصب الخارجية التي تبوأها قيادات رياضية كويتية، ونتطلع إلى أن تكون يد العون لاستعادة الرياضة الكويتية مكانتها الطبيعية وتعود بالنفع على أبنائنا الرياضيين، ونتمنى التوفيق للشيخ طلال الفهد في مهمته الجديدة لما يحقق النجاح للقارة الآسيوية».









السفير محمد الفيلكاوي

السفير الفيلكاوي: فوز للكويت



بارك سفيرنا في مملكة تايلند محمد الفيلكاوي للشيخ د. طلال الفهد فوزه في انتخابات الجمعية العامة للمجلس الاولبي الاسيوي التي عقدت أمس في العاصمة التايلندية بانكوك وأكد أن هذا الفوز يعد فوزا للكويت أولا، وقال: «أبارك للجميع بهذا الفوز الذي يمثل مكانة الكويت رياضيا، ونشكر كل من وقف معنا، وحتى الذي لم يقف معنا أيضا، والحمدلله على كل شيء».





فهد الفهد: منافسة أخوية وطنية

اللواء فهد الفهد

هنأ النادي البحري الرياضي الشيخ د.طلال الفهد بمناسبة فوزه في انتخابات المجلس الأولمبي الآسيوي للفترة 2023 ـ 2027 وسط منافسة أخوية وطنية شملته مع أمين سر اللجنة الأولمبية الكويتية حسين المسلم، وفي رغبة جادة وصادقة لخدمة المسيرة الرياضية على المستوى الآسيوي، وللتأكيد على ما يتمتع به أبناء الكويت من روح رياضية عالية في منافستهم القيادية الشريفة، ولما يملكونه من خبرة وإمكانات تؤهلهم جميعا لتبوؤ أعلى المناصب على كافة الأصعدة الدولية والقارية والإقليمية وغيرها. وأشار رئيس النادي اللواء فهد الفهد إلى أن الكويت هي الفائزة أولا وأخيرا في الانتخابات، ولا خاسر فيها، وانه وفي الوقت الذي لابد فيه من الإشادة بالجهود الكبيرة التي قدمها ويقدمها المسلم من خلال رئاسته للاتحاد الدولي للسباحة وكأمين للسر للجنة الأولمبية الكويتية ولما فيه صالح سمعة الكويت أولمبيا ودوليا، فإنه لابد أيضا من الإشادة بالدور الذي قدمه الشيخ طلال الفهد على امتداد مشواره القيادي الرياضي والمناصب التي تقلدها سابقا.



الأندية والاتحادات تبارك للفهد



بارك عدد من الاتحادات والأندية والشخصيات الرياضية فوز الشيخ د. طلال الفهد برئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي، وتمنوا له التوفيق في الدورة الانتخابية 2023-2027، آملين أن يسهم الفهد بتطوير الرياضة الآسيوية، والدفع قدما بكل ما من شأنه وحدة القارة رياضيا، مؤكدين أن فوزه يعد إنجازا رياضيا كبيرا للكويت وليس فوزا فرديا، كما أن انتخاب الفهد يعد استمرارا لمسيرة والده الشهيد فهد الأحمد المؤسس للمجلس الأولمبي الآسيوي، وشقيقه الشيخ أحمد الفهد الذي تولى رئاسة المؤسسة الآسيوية لأكثر من ثلاثة عقود.