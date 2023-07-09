أجرى البنك التجاري الكويتي السحب على الجائزة النصف السنوية لحساب النجمة وقيمتها نصف مليون دينار وذلك في «الخيران مول» حيث تم بث السحب على الهواء مباشرة عبر حساب البنك الرسمي، وتم الإعلان عن الفائز بجائزة نصف المليون دينار المقدمة من البنك التجاري الكويتي بحضور ممثلي مكتبي التدقيق العالميين Deloitte & Touche - الوزان وشركاه و«RSM - البزيع وشركاهم»، وممثل عن وزارة التجارة والصناعة للإشراف على آلية السحوبات.



وقد تم تتويج هاني راضي ظريف فهيم بجائزة 500 ألف دينار، وهي الجائزة النصف السنوية لحساب النجمة.



وقد حظيت هذه الفعالية بحضور لافت من العملاء وزوار الخيران مول، حيث إن التجاري هو أول بنك يقيم مثل هذه الفعاليات في هذا المول الحديث الإنشاء، إذ استمتع الجميع بالعروض والأنشطة المتنوعة والممتعة، التي نظمها البنك ومنها وصلات موسيقية، بالإضافة إلى مسابقات مخصصة للحضور وتوزيع جوائز.



وتعقيبا على نجاح المهرجان، صرح مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد عبدالعزيز الزعابي قائلا: «التجاري» يحرص دائما على مكافأة عملائه بأفضل العروض الحصرية، حيث يولي البنك اهتماما كبيرا بتنظيم مثل هذه الفعاليات للاحتفال بعملائه الفائزين في السحوبات والحملات الترويجية التي ينظمها على مدار العام.



وأضاف أن البنك يسعى دائما للتطور من خلال خدماته وعروضه التسويقية بهدف الوصول لأكبر شريحة من العملاء وتعريفهم بالخدمات المصرفية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها، وإتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من العروض المجزية والمتواصلة المقدمة لهم، لافتا إلى أن البنك يحرز تقدما ملحوظا في هذا السياق من خلال ابتكاره وتطويره الدائم للخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات عملائه وترتقي لمستوى تطلعاتهم.



وخلال مهرجان السحب، تم تعريف الجمهور على حساب النجمة والجوائز التي يقدمها، وتوضيح أن حساب النجمة هو حساب مميز ليس فقط من حيث مبالغ الجوائز الكبيرة المقدمة، ولكن أيضا من حيث تنوع تلك الجوائز طوال السنة، حيث يجري السحب للفوز بجائزة أسبوعية بمبلغ 5 آلاف دينار وجائزة شهرية بقيمة 20 ألف دينار، وجائزة نصف سنوية قدرها نصف مليون دينار، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى التي سيقام عليها السحب في يناير 2024 وهي جائزة 1.5 مليون دينار.



وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل لدخول السحوبات والفوز بالجوائز القيمة، فإنه يمكن فتح حساب النجمة فقط بمبلغ 500 دينار بكل سهولة عبر تطبيق التجاري على الأجهزة الذكية CBK mobile، على ألا يقل رصيد الحساب عن 500 دينار لدخول جميع السحوبات على كل الجوائز التي يقدمها الحساب.



وبالنسبة لفرص الفوز، فإنه كلما زاد المبلغ المحتفظ به في الحساب زادت فرص فوز العميل، حيث إن كل 25 دينارا توفر فرصة واحدة للفوز. كما يتمتع الحساب بالعديد من المزايا الإضافية، إذ يحصل العميل على بطاقة سحب آلي، ويستطيع الحصول على بطاقة ائتمان بضمان الحساب، أو بطاقة مسبقة الدفع، وكذلك الحصول على جميع الخدمات المصرفية المتميزة المقدمة من البنك التجاري.



وفي ختام مهرجان السحب النصف السنوي لحساب النجمة، أكد البنك التجاري الكويتي سعيه الدائم تجاه مكافأة عملائه عبر إطلاق المزيد من الحملات الترويجية والتسويقية ومهرجانات السحوبات للاحتفال معهم بتتويجهم وفوزهم بالجوائز التي يقدمها البنك لهم.