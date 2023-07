أعلنت solutions by stc، الذراع المتخصصة في توفير أحدث الحلول الرقمية وتكنولوجيا المعلومات لشركة الاتصالات الكويتية stc، عن فوزها بمناقصة لتزويد شركة إدارة المرافق العمومية PUMC بحلول ذكية شاملة لإدارة نظام مواقف السيارات من دون تذاكر في جميع مواقع الشركة المخصصة لمواقف السيارات بمختلف أنحاء الكويت. وجرت مراسم توقيع العقد التي عقدته solutions by stc في مقر الشركة الرئيسي التابع لها بحضور الرئيس التنفيذي لـ solutions by stc، محمد نزار النصف، ورئيس مجلس إدارة المرافق العمومية د.محمد العبدالجادر.



وكانت solutions by stc قد أشارت إلى أن المشروع يتضمن تجهيز مواقف السيارات الذكي المتطور، وستقوم الشركة بتنفيذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع شركائها من أجل تقديم حل شامل لإدارة مواقف السيارات.



علاوة على ذلك، سيتعاون فريق solutions by stc بشكل وثيق مع شركة إدارة المرافق العمومية (PUMC) لتنفيذ نظام مواقف السيارات الذكي الشامل، مما يحسن التجربة الشاملة للزوار والمستأجرين. وسيمكن هذا النظام المستخدمين من تحديد أماكن وقوف السيارات المتاحة دون عناء ويبسط عملية الدفع من خلال تطبيق مخصص للهواتف المحمولة. بينما تعمل حلول الدخول الذكي والتعرف على لوحة أرقام السيارات على تسهيل إجراءات الدخول والخروج من دون تذاكر، وتسمح الإجراءات الأمنية المعززة أيضا، لشركة إدارة المرافق العمومية بمراقبة جميع مواقع وقوف السيارات عن بعد، فيما توفر خدمة الاتصال الهاتفي الوصول السريع لفريق خدمة العملاء التابع لها، بالإضافة إلى ذلك، ومع ربط جميع الفروع بالمكتب الرئيسي، يمكن لـ PUMC أن تحافظ على المراقبة في الوقت الفعلي لمتابعة خدمة مواقف السيارات وإيراداتها، في حين يضمن التخزين السحابي تسجيل ومراقبة الموقع بسهولة مع إمكانية الوصول والنسخ الاحتياطي في حالة وقوع أي حوادث.



من جهته، علق الرئيس التنفيذي لـ solutions by stc محمد النصف قائلا: سيجسد هذا المشروع التزامنا الراسخ بتقديم حلول مبتكرة ومتطورة مصممة خصوصا لتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائنا. وتعد شراكتنا مع PUMC مصدر فخر لنا، ونحن نتطلع إلى تقديم أفضل نظام إدارة مواقف السيارات مقارنة بالأنظمة الأخرى في فئته لوضع المعايير الأساسية في هذا المجال.



بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة المرافق العمومية د.محمد العبدالجادر أن الشركة تسعى للمساهمة بشكل فاعل في تنفيذ الاستراتيجية الإنمائية للكويت، لا سيما لناحية التحول الرقمي الذي يعتبر ركيزة أساسية تستند إليها رؤية الكويت 2035، حيث تسعى الدولة إلى اعتماد تقنيات ذكية ورقمية للارتقاء بخدماتها وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وقال العبدالجادر: نسير بخطى ثابتة على مسار التحول الرقمي تنفيذا لخطة الكويت 2035 من خلال المساهمة في تنفيذ بنية تحتية متطورة وتحديثها، فضلا عن تبني أفضل الممارسات العالمية والحلول المبتكرة.



وقال م. صالح العثمان، الرئيس التنفيذي لشركة المرافق العمومية ان العقد الذي تم توقيعه مع solutions by stc هو ثمرة تنسيق امتد بين الطرفين لنحو العام، مشيرا إلى أن الشركة تسعى دائما لضمان أقصى درجات الراحة لعملائها تماشيا مع الأهداف الاستراتيجية للكويت، وستسمح لنا الحلول الرقمية الجديدة بأن نقدم خدمة نوعية لعملائنا من خلال تنفيذ مشاريع تواكب احتياجات العملاء مثل مرافق وقوف السيارات الذكية دون تذاكر وتمكين الدفع من خلال تطبيق الجوال وغيرها.