بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الشيخ طلال الفهد، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس الأولمبي الآسيوي، مؤكدا سموه أن فوزه بهذا المنصب الرياضي الدولي الرفيع، إنما هو تقدير لإنجازاته ومسيرته الرياضية الحافلة وللمكانة الكبيرة التي يحتلها لدى المجلس الأولمبي الآسيوي، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز ورفعة رايته في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.



من جهة أخرى، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى السير ديفيد فوناغي حاكم عام جزر سليمان الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده،



متمنيا سموه للسير فوناغي موفور الصحة والعافية ولجزر سليمان وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.